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Туризм

Программа возврата средств по путевкам в детские лагеря стартует 15 июня

24.05.2021 13:56|ПсковКомментариев: 0

Программа возврата средств по путевкам в детские лагеря, приобретенным до запуска акции кешбэка 25 мая, стартует 15 июня и продлится до конца октября. Оформить возврат можно будет через портал госуслуг. Об этом сообщает «Интерфакс Туризм» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Программа возврата средств по уже купленным путевкам до 25 мая стартует 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября. Логика в том, что для получения средств необходим факт подтверждения отдыха ребенка в лагере, соответственно, сразу после окончания первой смены, это 15 июня, родители этих детей обращаются за возвратом. На портале госуслуг будет развернута специальная форма, которую родители заполняют с целью возврата половины средств», — сказал он на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По словам Дмитрия Чернышенко, до конца недели с участием Минпросвещения и Минфина завершится оценка объема средств, после чего будут внесены документы на утверждение.

«Всего на программу возврата средств за половину стоимости детских путевок понадобится расчетно 12 млрд рублей, из них 5 млрд уже выделено по программе "Мир", то есть дополнительно понадобится около 7 млрд», — заявил он.

Дмитрий Чернышенко отметил, что для координации работы с населением и администрациями лагерей в субъектах Минпросвещения совместно с региональными уполномоченными органам до 29 мая развертывают региональные штабы для сбора информации о факте оказания услуги и внесения ее в личные кабинеты на портале госуслуг. Он добавил также, что запущены «горячие линии» для сбора информации от граждан.

«Прошу вас поддержать расширение программы возврата средств за детские путевки на таких условиях», — обратился Дмитрий Чернышенко к премьер-министру.

Михаил Мишустин, в свою очередь, попросил в кратчайшие сроки подготовить все необходимы документы для реализации этих решений.

25 мая стартует распродажа туров в детские лагеря с возможностью возврата кешбэка до 50% от стоимости путевки. На совещании с правительством на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин обратил внимание на проблемы родителей, которые приобрели путевки в лагеря до начала программы и не смогут из-за этого получить кешбэк. В основном, речь идет о путевках на первую смену. Президент России Владимир Путин попросил выделить дополнительные средства и решить этот вопрос.

Теги: #туризм #дети #кешбэк
Источник: Псковская Лента Новостей
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