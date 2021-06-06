Туризм

Меч в Довмонтовом городе вошел в энциклопедию мест, где загадывают желания

Меч в Довмонтовом городе в Пскове вошел в энциклопедию мест, где загадывают желания. Путеводитель по местам силы России составил сервис поездок и путешествий Туту.ру.

В своеобразную энциклопедию вошли более 60 таких мест в разных регионах страны. В карточках, созданных для каждого объекта, указан ближайший населенный пункт, где он находится, есть точная координата на карте и «инструкция по применению» - что нужно сделать, чтобы желание сбылось. Также можно узнать историю появления этого объекта.

«Псковский князь Довмонт прославился своей храбростью и военными победами, а его меч стал символом власти и отваги: его вручали каждому восходящему на псковский престол князю. Сейчас меч находится в Псковском музее, а на стене городской крепости висит его увеличенная копия. Под ним — гербы участников Ледового побоища: Пскова, Новгорода, Владимира, Твери и Переславля. На ветру меч и пластины звенят — тогда и нужно загадывать желание», - говорится на портале Туту.ру.