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Туризм

В Ростуризме заявили о перегреве рынка на Черноморском побережье

15.06.2021 07:15|ПсковКомментариев: 2

Все Черноморское побережье максимально загружено, а местами - перегружено. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, сегодня на всем юге наблюдается дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен.

Ключевая задача на ближайшие годы - кратно увеличить количество качественных, современных, круглогодичных отелей, пишет газета «Известия».

«До 2024 года мы рассчитываем поддержать создание не менее 20 тысяч новых современных номеров именно в курортных и рекреационных зонах. Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах», - сообщила Зарина Догузова.

Рост стоимости проживания в отелях и гостиницах Сочи достиг 90%, больше всего цены выросли в крупных сетевых четырех- и пятизвездочных отелях, сообщала в мае директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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