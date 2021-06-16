Туризм

Бизнес предупредил о риске срыва плана инвестиций в туризм

«Опора России» обратила внимание на нестыковку данных о потоках путешественников от регионов и официальных показателей Росстата.

10 марта 2021 года на заседании президента с членами правительства Ростуризм отчитался об объемах турпотока за три зимних месяца - количество поездок составило 15 млн. Однако Росстат не сообщал данных за первый квартал, отмечается в письме вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова главе Ростуризма Зарине Догузовой. В документе объединение обращается к руководителю агентства с просьбой рекомендовать региональным властям воздержаться от собственных оценок турпотока, поскольку отчеты субъектов зачастую не совпадают с реальными значениями.

Как пояснил Алексей Кожевников, данные регионов неиллюстративны и зачастую завышены в несколько раз. Ключевая цель нацпроекта - привлечь в отрасль до 2030 года 600 млрд частных инвестиций. Вряд ли эта задача выполнима, когда бизнес не понимает, каковы реальны перспективы, пишет газета «Известия».

Общая численность принятых за 2020 год в коллективных средствах размещения человек составила, по данным Росстата, 47,4 млн. В разрезе субъектов данные службы пока не опубликованы. Тем не менее ряд регионов-лидеров в сфере туризма уже отчитались о своих достижениях. В частности, Москву посетили 13,6 млн туристов, Краснодарский край - 12 млн, Подмосковье - 11,4 млн, Крым - 6,3 млн, Ленинградскую область - 4,8 млн, Санкт-Петербург - 2,9 млн, Татарстан - 1,9 млн. В сумме по перечисленным регионам объем турпотока составляет 52,9 млн человек.