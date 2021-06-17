Туризм

Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня

Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Фото: pixabay.com

Основанием для принятия такого решения стало заключение, которое сделала российская инспекционная группа после посещения страны. Татьяна Голикова обратила внимание, что в результате организованной в Турции вакцинации персонала в сфере услуг доля привитых работников отелей составляет от 60 до 90%. Также вице-премьер отметила снижение занятости коечного фонда в стране с 59 до 39%.

Как отметили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, речь идет о возобновлении регулярного и чартерного авиасообщения «по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления».

С середины апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Причиной введения этой меры стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране. В конце мая ограничения продлили до 21 июня.