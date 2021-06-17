Туризм

Роспотребнадзор решил приостановить использование пляжей в Крыму и Севастополе

Роспотребнадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших территориях Крыма и Севастополя, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с ухудшением качества морской воды, Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях, - говорится в сообщении. - С целью профилактики острых кишечных инфекций организована иммунизация декретированных групп против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне среди населения организована и проводится разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики инфекционных болезней. Усилен контроль за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний».





Роспотребнадзор организовал работу «горячей линии» для населения по вопросам качества питьевой воды, несвоевременного подвоза воды, проведения дезинфекции домов, выгребных ям и колодцев (+7-978-919-11-44).

По состоянию на 8.00 21 июня санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проб питьевой воды и пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, не выявили.

В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым из-за выпадения обильных осадков Роспотребнадзор незамедлительно организовал круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией. По указанию главы ведомства Анны Поповой в регион направили группу экспертов центрального аппарата и научно-исследовательских организаций ведомства.

Организован полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. «Проводится контроль за условиями проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей. Усилен контроль за обеспечением населения подтопленных территорий безопасной питьевой водой, привозной водой, а также водой поверхностных и подземных водоисточников. Организован лабораторный контроль, в том числе силами мобильных лабораторий, питьевой воды с увеличением кратности и количества исследуемых проб каждые 2 часа», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Ситуация остается на строгом контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.