Туризм

Подать заявку на конкурс профессионалов в индустрии туризма могут псковичи

Прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» завершится 25 июня. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте комитета по туризму Псковской области.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку организаторам любым удобным способом: на адрес электронной почты info@gkt.pskov.ru; по почте: 180000, Псков, улица Некрасова, дом 23 или принести в комитет по туризму Псковской области по адресу: улица Ленина, дом №17, кабинет 104 (приемная).

Напомним, в прошлом году победителям конкурса в своих номинациях стали: