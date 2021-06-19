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Туризм

Подать заявку на конкурс профессионалов в индустрии туризма могут псковичи

24.06.2021 15:42|ПсковКомментариев: 0

Прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» завершится 25 июня. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте комитета по туризму Псковской области.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку организаторам любым удобным способом: на адрес электронной почты info@gkt.pskov.ru; по почте: 180000, Псков, улица Некрасова, дом 23 или принести в комитет по туризму Псковской области по адресу: улица Ленина, дом №17, кабинет 104 (приемная).

Напомним, в прошлом году победителям конкурса в своих номинациях стали:

  • Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда - Юлия Петрова (ООО «СевЗапИнвест»);
  • Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму - Михайлова Анастасия (ООО «Салон путешествий «Дива»);
  • Лучший экскурсовод (гид) - Алина Иванова (ООО «Континент-тур»);
  • Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения - Ксения Хренова (ООО «СевЗапИнвест»).
Теги: #туризм #конкурс #комитет по туризму Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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