Туризм

Псковичку возмутила некорректная иллюстрация на инфостенде в городе

Псковичку возмутила некорректная иллюстрация на информационном стенде в городе. Свое замечание она опубликовала в группе «Контроль. Псков» в социальной сети «Фейсбук».

Фото: Елена Неизвестная / Контроль. Псков

По ее словам, она с гостями города была на прогулке внутри Кремля, где они внимательно изучили многие стенды. «Но заказчики и создатели этих стендов либо не псковичи, либо им все равно, какие картинки лепить в качестве иллюстраций», - заметила женщина.

«Хочется у них спросить — каким образом мост Александра Невского в Новгороде относится к Пскову? Стыдно за город», - написала она. На прикрепленной иллюстрации видно, что изображенный на информационном стенде мост находится на в Пскове.