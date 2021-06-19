Туризм

Выставка о туристическом потенциале Пыталовского района открылась в Пскове

Выставка, рассказывающая о туристическом потенциале Пыталовского района, открылась в офисе Туристского информационного центра Псковской области. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте центра.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Туристского информационного центра Псковской области

По словам организаторов, на этой и следующей неделе у жителей и гостей Пскова будет возможность узнать все о Пыталовском районе прямо в центре города по адресу: Октябрьский проспект, 14 (вход с улицы Пушкина).

«Посетив выставку, вы узнаете все о достопримечательностях района, о его истории, о крестьянско-фермерских хозяйствах, об умельцах и ремесленниках, а также сможете приобрести некоторые изделия», - рассказали в центре.

За высокий уровень организации выставки в региональном Туристском информационном центре поблагодарили администрацию Пыталовского района и лично главу района Веру Кондратьеву.

«Во избежание распространения коронавирусной инфекции использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно!» - добавили организаторы.