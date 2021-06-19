Туризм

Эксперты рассказали о программах медстрахования для выезда за границу

Если вам необходимо мед страховка для выезда за границу, то в первую очередь следует правильно выбрать программу страхования. Многие туристы хотят по максимум сэкономить на полисе, выбирая простейшие программы страхования, имеющие низкую страховую сумму. В большинстве случаев не стоит совершать такой выбор. Базовым полисом покрывается лишь экстренная помощь, поэтому при других возникших проблемах вам придется много заплатить. Вот почему так важно знать некоторые нюансы данного вида страхования, о которых будет рассказано в данной статье.

Франшиза или без?

Под франшизой понимается определенная сумма (к примеру, $100), до которой туристом самостоятельно оплачивается собственное лечение. Если затраты превышают размер франшизы, то они будут компенсированы страховщиком. Если полис имеет условную франшизу, то страховщиком будут компенсированы все расходы. Если же полис имеет безусловную франшизу, то будут компенсироваться расходы, которые превышают величину франшизы. В последнем случае полис будет иметь меньшую стоимость.

Полис, в котором франшиза отсутствует, обходится дороже. Однако он обеспечивается получение компенсации по всем расходам. Такой полис лучше приобретать туристам, имеющим слабое здоровье, а также тем, вместе с кем путешествуют дети или пожилые родственники. Даже в случае легкого недомогания можно обратиться к врачу, не оплачивая медицинскую помощь из собственного кармана.

Сервисный или компенсационный полис

При компенсационном полисе сначала расходы оплачиваются вами самостоятельно, а возмещение от страховой компании вы получите, когда вернетесь домой. От вас потребуется предоставление документов, подтверждающих страховой случай и затраты на медицинскую помощь.

При сервисном полисе страховщиком напрямую осуществляется оплата услуг медицинского учреждения, куда вы обращаетесь. Однако здесь следует внимательно отнестись к перечню госпиталей и клиник, поскольку страховыми компаниями обычно оплачивается лечение лишь в тех учреждениях, с которыми они сотрудничают.

В большинстве страховых компаний предлагают полисы со смешанным типом возмещения. В этом случае большинство затрат страховщик оплачивает напрямую. Но следует быть готовым к тому, что некоторые из расходов вам компенсируют лишь по возращению домой. Все эти нюансы перечисляются в страховом договоре, поэтому вам следует внимательно с ним ознакомиться перед покупкой полиса.

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Источник: «Тинькофф Банк».