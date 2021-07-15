На железнодорожном вокзале Пскова предложили продавать туры и экскурсии

На территории железнодорожного вокзала в Пскове предложили продавать туры и экскурсии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по туризму Псковской области.
Комитет проводил рабочую встречу с региональными туроператорами. Руководитель комитета Марина Егорова рассказала о ходе туристического сезона 2021 и ближайших мероприятиях.
С туроператорами обсудили предложения по решению проблемных вопросов деятельности туриндустрии в сложившейся эпидемиологической обстановке, в том числе речь шла о необходимости смены уличных вывесок в связи с вступлением в силу дизайн-кода в городе Пскове, об ограничениях по выезду тургрупп в соседние государства и о регулировании деятельности экскурсоводов.
Начальник железнодорожного вокзала «Псков» Евгений Купцов предложил рассмотреть туроператорам возможность продажи экскурсий и туров по Псковской области на территории железнодорожного вокзала.
Также была презентована дизайн-концепция филиала ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр» в Санкт-Петербурге, которую обсудили с туроператорами и наметили возможные форматы работы для презентации региона и привлечения турпотока в регион.