Облсовпроф и Пушкинский заповедник подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между СОП Псковский облсовпроф и Пушкинским заповедником подписали в Пушкиногорье сегодня, 4 августа. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил председатель областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.
Как пояснили в Псковском облсовпрофе, это соглашение о взаимодействии в сфере туризма. Цель - создание благоприятных условий для привлечения туристического потока в регион, для развития культурно-познавательного туризма и так далее.
Кроме того, по словам председателя Псковского облсовпрофа, позитивным импульсом к подписанию соглашения стал указ президента РФ о праздновании в 2024 году юбилея великого поэта Александра Пушкина.
Так, планируется совместное проведение мероприятий на территории санаториев. Еще один проект - «Пушкинская карта», его участники - молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. «Все ребята этого возраста могут получить в этом году по 3 тысячи рублей, а в следующем году по 5 тысяч рублей на посещение учреждений культуры, в том числе и музеев. Пушкинская тема возлагает на нас особую ответственность в юбилейные даты, и у нашего профсоюза есть мощные ресурсы, которые в этом году будут востребованы», - заметил председатель регионального облсовпрофа.
Соглашение будет действовать в течение пяти лет, добавил Игорь Иванов.