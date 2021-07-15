Туризм

Облсовпроф и Пушкинский заповедник подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между СОП Псковский облсовпроф и Пушкинским заповедником подписали в Пушкиногорье сегодня, 4 августа. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил председатель областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

Как пояснили в Псковском облсовпрофе, это соглашение о взаимодействии в сфере туризма. Цель - создание благоприятных условий для привлечения туристического потока в регион, для развития культурно-познавательного туризма и так далее.

«У музея и профсоюза уже давно сложились хорошие партнерские отношения. Это направления в части сотрудничества с санаториями, это и подведомственное учреждение "Соцтурпроф", которое привозит экскурсионные автобусы в Пушкинский заповедник не менее двух раз в неделю. В музее уже несколько лет существует профсоюзная ячейка. Связи давние, так что, проверенные временем партнерские дружеские отношения стали прочным фундаментом и вылились в такое соглашение о сотрудничестве», - сказал Игорь Иванов.

Кроме того, по словам председателя Псковского облсовпрофа, позитивным импульсом к подписанию соглашения стал указ президента РФ о праздновании в 2024 году юбилея великого поэта Александра Пушкина.

«Следующий год вообще уникальный, будет 185 лет со дня гибели поэта. Все эти события, связанные с именем Пушкина, с богатым пушкинским наследием, которое размещается на территории региона, стали импульсом к сотрудничеству. Была проведена большая совместная работа профсоюза и Пушкинского заповедника. Проведен целый ряд совещаний, мы организовали мониторинг взаимодействия. Одним из важных направлений мы считаем продвижение друг друга, уже намечены конкретные шаги», - отметил Игорь Иванов.

Так, планируется совместное проведение мероприятий на территории санаториев. Еще один проект - «Пушкинская карта», его участники - молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. «Все ребята этого возраста могут получить в этом году по 3 тысячи рублей, а в следующем году по 5 тысяч рублей на посещение учреждений культуры, в том числе и музеев. Пушкинская тема возлагает на нас особую ответственность в юбилейные даты, и у нашего профсоюза есть мощные ресурсы, которые в этом году будут востребованы», - заметил председатель регионального облсовпрофа.

Соглашение будет действовать в течение пяти лет, добавил Игорь Иванов.