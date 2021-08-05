Туризм

Псковских туристов не предупредили об отмене авиарейса из Краснодара

Псковских туристов не предупредили об отмене авиарейса из Краснодара. Теперь нескольким жителям Псковской области придется провести в городе дополнительные сутки. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила пассажир отмененного рейса Анна Имеретинская.

По словам Анны Имеретинской, билеты на авиарейс Псков — Краснодар и обратное направление она забронировала в начале мая. 30 июля женщина с 11-летней дочерью отправилась в Краснодар, где провела отпуск, после чего прибыла в местный аэропорт, где ей сообщили, что обратный рейс Краснодар — Псков уже давно был отменен.

«Приехали сегодня специально пораньше, рейс у нас был в 19.45. А там увидели, что на табло его (рейса - ред.) просто нет. Сотрудник аэропорта в Краснодаре сообщил, что рейс уже давно отменили, о чем проинформировали псковский аэропорт, а нас об этом никто не предупредил. При этом я при покупке билетов указывала свой номер телефона», - рассказала псковичка.

Кроме Анны Имеретинской и ее дочери, улететь в Псков из Краснодара сегодня не удалось и другой женщине, которая находится в городе с тремя несовершеннолетними детьми, один из которых инвалид, добавила собеседница ПЛН.

Пассажиров заселили в гостиницу. Обратный рейс им назначили на завтра в 19.45.

Фото гостиницы

«Надеемся, что улетим завтра. Мы собираемся писать коллективную жалобу. Это не смешно — на сутки застрять и не понимать, что будет дальше», - заключила псковичка.