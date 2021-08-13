Туризм

В центре города открылся офис одного из ведущих туроператоров Пскова

Центральный офис ООО «Славянский тур» переехал по адресу: Псков, улица Гоголя, 14, офис 25 (бизнес-центр «Дом Медема»).

Справки по телефонам: +7(8112)-79-30-97; 084 по Пскову; +7-911-357-3535.

Сайт https://www.slavtour.ru/

Режим работы главного офиса:

понедельник - пятница с 10.00 до 18.00;

суббота и воскресенье - выходной день

Филиалы компании работают по прежним адресам в ТРК «Акваполис» и ТРЦ Fjord Plaza.

«Славянский тур» - это подробная и полная информация о возможностях отдыха в России и за рубежом по всем направлениям. Если вы мечтаете о путешествиях, хотите повидать мир, узнать побольше о своей родной стране, если вам необходимо отдохнуть в санатории или на базе отдыха, если вы заботитесь об отдыхе или учебе своих детей, - в офисах компании «Славянский тур» вам обязательно помогут. Здесь вы сможете также оформить страховку, визу или зеленую карту. Забронировать гостиницу, билеты на автобус, поезд или самолет - не проблема, стоит только позвонить менеджерам компании. Еще одна популярная услуга «Славянского тура» - организация и обслуживание конференций, бизнес-семинаров и праздников.

28-летний профессиональный опыт «Славянского тура» дает псковичам и жителям области возможность отлично отдыхать круглый год!

«Славянский тур» - туроператор в Пскове

https://www.slavtour.ru/