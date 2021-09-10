Туризм

Ростуризм отметил спрос на туры с кешбэком в Псковскую область

Культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару пользовались спросом во время продажи туров по России с кешбэком. Очередной этап таких продаж завершился сегодня, 10 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

«Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком на текущий год завершаются. Текущее окно продаж продлится до 1:00 мск 10 сентября, то есть завершится в ночь с четверга на пятницу», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, наиболее популярными в рамках текущего окна продаж стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье, в Крым. Россияне активно приобретали оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень и другие.

«Всего с начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Суммарно россияне приобрели туров и проживания в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд рублей, при этом в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей. Четвертый этап был запущен 16 июня, в его рамках туристы могли приобрести до 31 августа туры на период с 1 октября и до 24 декабря текущего года включительно. Позже продажи в рамках четвертого этапа были продлены до середины сентября.