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Туризм

Названы самые популярные маршруты для активных путешествий в России

22.09.2021 07:45|ПсковКомментариев: 0

Юг России, Кавказ, Урал, Алтай и Карелия стали самыми популярными направлениями для активного туризма в РФ, сообщили в Ростуризме.

«Россия входит в пятерку стран мира с богатейшими природными ресурсами, однако популярность экологического и активного туризма в нашей стране намного ниже, чем существующий потенциал», — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«В этом виде туризма у нас низкая база, и в последние три года интерес динамично растет, в том числе из-за пандемии COVID-19, ограничившей зарубежные поездки. Сейчас доля активных путешественников в России составляет 3-5%, а по некоторым оценкам — уже 9% от общего числа», — цитирует его газета «Известия».

По словам Юрия Барзыкина, интерес во многом увеличивается еще и благодаря удешевлению таких поездок: Ростуризм субсидирует полеты на Алтай, Камчатку, Сахалин — в общей сложности по 12 маршрутам. Запуск чартерных программ позволяет снизить стоимость путешествия в полтора-два раза.

Теги: #туризм #путешествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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