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Туризм

Областные соревнования по туризму среди учащихся пройдут в Пскове

23.09.2021 10:32|ПсковКомментариев: 0

Областные соревнования по туризму среди учащихся пройдут в Пскове с 23 по 24 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий, который выступает организатором.

В турслете могут принять участие команды районов и городов Псковской области, скомплектованные из учащихся 2008-2004 годов рождения. По специальному допуску медицинского учреждения и тренера по технической подготовке в состав команды может также войти один человек 2009 года рождения.

Программа соревнований включает следующие зачетные виды:

  • пешеходная короткая дистанция,
  • спортивное ориентирование «Эстафета»,
  • конкурсная программа,
  • конкурс плакатов,
  • конкурс краеведов,
  • конкурс художественной самодеятельности.

Узнать подробности о соревнованиях, ознакомиться с положением и формой заявки можно по ссылке.

Теги: #псков #соревнования #туристы
Источник: Псковская Лента Новостей
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