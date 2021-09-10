Областные соревнования по туризму среди учащихся пройдут в Пскове с 23 по 24 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий, который выступает организатором.
В турслете могут принять участие команды районов и городов Псковской области, скомплектованные из учащихся 2008-2004 годов рождения. По специальному допуску медицинского учреждения и тренера по технической подготовке в состав команды может также войти один человек 2009 года рождения.
Программа соревнований включает следующие зачетные виды:
Узнать подробности о соревнованиях, ознакомиться с положением и формой заявки можно по ссылке.