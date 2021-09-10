Туризм

Для псковичей подготовили экскурсии и беспроигрышную лотерею в День туризма

В рамках празднования Дня туризма для жителей Псковской области подготовили бесплатные экскурсии, в том числе для учащихся начальных классов, и беспроигрышную лотерею. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном туристском информационном центре.

Так, на следующей неделе музеи Псковской области проведут бесплатные экскурсии в Великолукском районе и Великих Луках, Острове, Дедовичах. «Музеи активно подключаются, поэтому география акции, возможно, расширится», - отметили в инфоцентре.

А 27 сентября в офисе туристского информационного центра на Октябрьском проспекте, 14 в Пскове пройдет беспроигрышная лотерея. Партнеры акции – туроператоры, отели, музеи, сфера культуры Псковской области. «Любой желающий сможет зайти к нам в офис ТИЦ, получить полезную информацию и бесплатные путеводители, а также поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Никто не уйдет с пустыми руками, мы вам обещаем!» - рассказали в центре.

Кроме того, туристский информационный центр организовывает бесплатные экскурсии для образовательных учреждений Пскова. В инфоцентре пояснили, что в ходе небольшой экскурсии школьники узнают, как связана Псковская область и Александр Пушкин, что такое ТИЦ, какими ремеслами славились псковичи, какие храмы вошли в список ЮНЕСКО и кто такая княгиня Ольга.

Напомним, День туризма отмечается 27 сентября. История Всемирного дня туризма берет свое начало в 1925 году в Гааге. Именно в это время был создан Международный конгресс официальных туристских организаций, позднее переименованный во Всемирную туристскую организацию. День туризма как известный нам сегодня праздник был учрежден в 1979 году, рассказали в инфоцентре.