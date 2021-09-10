Туризм

Появился график бесплатных экскурсий в День туризма в Псковской области

Бесплатные экскурсии от музеев Псковской области подготовили для жителей и гостей региона в рамках празднования Дня туризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Иллюстрация: Варвара Леднева

Так, 26 сентября всех желающих приглашают посетить в Краеведческий музей города Великие Луки. Там пройдут:

в 12.00 – музейное занятие «Бабушкины сказки» с детьми дошкольного и младшего школьного возраста,

в 14.00 – экскурсия «Есть на Руси такой город».

На экскурсии приглашают группы до 30 человек. Записаться можно по телефону: 8(81153) 7-27-11. Музей находится на площади Матросова, 1.

27 сентября жителям Псковской области предлагают побывать в Дедовичской центральной районной библиотеке. Здесь запланированы два мастер-класса по 30 минут, на которые приглашают группы до семи человек:

мастер-класс по изготовлению обереговой куклы из текстиля «Неразлучнники»,

мастер-класс по изготовлению обереговой куклы из природного материала (рогоз) «Неразлучнники».

Кроме того, в библиотеке пройдут две экскурсии длительностью от 20 до 30 минут:

Экскурсия по экспозиции «Комната крестьянского быта» (группы до 10 человек),

Экскурсия по экспозиции «История Дедовичского района» (группы до 15 человек).

Записаться на мероприятия можно по телефону: 8(81136)9-31-63. Библиотека находится на улице Пионерской, 10.

Также 27 сентября можно будет посетить Порховский краеведческий музей. В 13:00 там пройдет бесплатная экскурсия по ремесленным фондам Порховского Дома ремесел с рассказом о самобытности русского народа, а также мастер-шоу по плетению из болотной травы (приглашаются группы до 30 человек). Записаться можно по телефону +7 (81134) 2-10-20. Музей находится на Пустынном переулке, 2.



28 сентября жителей и гостей региона приглашают на обзорную экскурсию по Военно-историческому музею-заповеднику Псковской области. Начнется она в 11.00, максимальное количество гостей – до 25 человек. Телефоны для записи: 8 81152-3-19-50, 8 911 360 85 95. Находится музей в городе Острове на улице Карла Либкнехта, 7А.

А 29 сентября бесплатную экскурсию проведут в Мемориальном доме-музее академика И. М. Виноградова. В 14.00 пройдет обзорная экскурсия «Математик из села Милолюб», приглашаются группы до 25 человек. Записаться можно по телефону: 8(81153) 7-38-36, музей расположен на улице Ставского, 48 в Великих Луках.

Ранее сообщалось, что в Пскове в День туризма пройдет беспроигрышная лотерея.