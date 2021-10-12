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Туризм

Туристы отменяют брони в Псковской области из-за ковид-ограничений

12.10.2021 13:51|ПсковКомментариев: 4

Российские туристы начали аннулировать забронированные поездки в регионы из-за уже действующих «ковидных» ограничений и опасений, что могут ввести новые. Об этом сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

«Реакция турбизнеса на введение ограничений в регионах из-за роста числа заболевших коронавирусом - растерянность: компании пока не понимают, чего ждать и как действовать дальше. Например, в Псковской области, где требование о наличии QR-кодов для посещения общественных мест вводится с 1 ноября, ситуация складывается особенно неприятная. По информации одной из туркомпаний, практически все клиенты просят отменить уже сделанные брони, аннулируется большое число школьных групп», - рассказала она.

Кроме того, по ее словам, отели региона обязали высылать еженедельные отчеты о вакцинации и здоровье сотрудников, количестве гостей и т. д. «Для отельеров это большой дополнительный объем работы, и они ожидают, что туристы будут выбирать частный сектор, где от них ничего не требуют», - отметила она.

В то же время, по словам Тюриной, в Татарстане, где 11 октября ввели QR-коды для посещения массовых культурных и спортивных мероприятий и предприятий общепита, аннуляций туров пока нет. "Правда, как говорят туроператоры, и времени прошло мало, для реакции туристов нужна хотя бы неделя. Такая же реакция и на ограничения в Башкортостане - турфирмы аннуляций пока не заметили и надеются, что локдаун не будет таким жестким, как год назад", - добавила она.

Она добавила, что во всех трех регионах бронирования туров на ноябрьские праздники и новогодние каникулы были очень активными.

Теги: #туризм #Псковская область #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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