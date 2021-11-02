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Зеркал старинных красота: мир отражений дома «У Покровки»

03.11.2021 10:44|ПсковКомментариев: 1

Иногда всего одна маленькая вещь может рассказать большую историю. Человека, семьи, города, целого края и даже страны. В гостевом доме «У Покровки» такие вещи - на каждом шагу. Знай подмечай.

Начать с того, что само здание в два этажа на улице Шуйского, 17а признано памятником культурного наследия XIX века, сохранив неподражаемое очарование мещанского дореволюционного Пскова. Уютный деревянный дом с окнами в белых скромных наличниках сразу обращает на себя внимание своей основательностью и степенностью, сдержанным достоинством и чувством такта.

То же настроение, даже еще сильнее, ощущается внутри усадьбы. Если вы хотите действительно окунуться в историю русского золотого века, обязательно проведите несколько дней в этом отеле. Или зайдите отобедать «У Покровки». Да просто загляните на чай или кофе - вам подадут его в чашечках антикварного фарфора в зале со старинной мебелью. А еще обратите внимание на зеркала, которые здесь есть. И, вполне возможно, они поделятся с вами удивительными историями эпохи, которая ушла навсегда, но оставила нам свои упоительные отражения - в стихах, музыке, картинах и вещах.

Зеркало в зеркало,

С трепетным лепетом,

Я при свечах навела;

В два ряда свет —

и таинственным трепетом

Чудно горят зеркала (А.Фет).

В России зеркала появились позднее, чем в Европе. О существовании такой диковинки, конечно, знали. Для псковичей, имевших широкие торговые связи, зеркала тем более не были в новинку. Об этом говорит, например, находка археологов, сделанная в 2004 году: на раскопе в районе Советской улицы обнаружили створчатое зеркало 15 века, произведённое в Германии. На европейской части России это было первое зеркало, столь хорошо сохранившееся.

Однако собственное производство «амальгамы» появилось в России только в царствование Петра I. Зеркальный завод построили в Москве. В России того времени зеркало становилось семейной реликвией, причем ассоциировалось с женским миром красоты и роскоши. Часто его отдавали в качестве приданного.

Если в петровскую эпоху делали преимущественно небольшие зeркaлa, то в XIX веке всё меняется — в дома приходит «полноформат». Для идеального отображения от макушки до стоп зeркaлa вешали под наклоном - поэтому приходилось делать массивное основание рамы. А раз есть широкие планки, значит, будет работа для резчика по дереву или ювелира. Зеркало воспринималось уже не просто как предмет интерьера, а как роскошь, как произведение искусства, подчеркивающее вкус хозяев. Например, Стендаль, побывавший в России в 1812 году, в одном из писем описывал дворянские дома в Петербурге так: «Там все устроено для самого чистого наслаждения. Там был искусственный мрамор и самые свежие краски, самая прекрасная английская мебель, самые изящные зеркала, очаровательные кровать, диваны самых искусных форм. Не было такой комнаты, где нельзя было бы расположиться четырьмя или пятью различными способами, всегда хорошо прислонившись, хорошо устроившись, и полное удобство было соединено с самым блестящим изяществом».

Во второй половине XIX века зеркало в доме могли себе позволить уже не только дворяне, но и мещанские семейства, жившие как раз в таких усадьбах, как на Шуйского, 17а в Пскове. Этот дом был построен в 1850 году. В одной из комнат жила хозяйка, Прасковья Александровна Федорова, а три комнаты сдавались людям среднего достатка, которые приезжали в Псков «поработать или помолиться». Платили за проживание, дрова и завтрак.

К сожалению, зеркала, которые украшали дом Прасковьи Александровны, до наших дней не сохранились: революции и войны не пощадили тихий уклад Покровского угла. Однако владельцы гостевого дома нашли антикварные отражения того времени. Все зеркала - подлинники той или иной степени сохранности, отреставрированные мастерами Псковского музея-заповедника.

Итак, начнем нашу импровизированную экскурсию по интерьерам «У Покровки». В гостиной полюбуемся зеркалом, которое датируется серединой 19 века. При его восстановлении было заменено зеркальное полотно, рассыпавшееся от времени. Однако до сих пор оно хранит в себе тайны былого. Какие красавицы, улыбаясь, разглядывали себя в его раме? Какие юноши в мундирах, рассматривая свое отражение в темной глубине, грезили о военной славе героев Бородино? Нам остается только догадываться.

На ресепшене еще одно зеркало - с подставкой для свечей. Когда хозяйка начинала прихорашиваться к ужину, в комнатах и залах уже смеркалось. Чтобы вечером увидеть себя такой же прекрасной, как и при дневном свете, в верхней части зеркала зажигали свечи. Кстати, во второй половине позапрошлого века в моде была теплота, женственность и покой: чтобы соответствовать этому эталону, женщины пользовались неброским макияжем, предпочитая лишь немного осветлить лицо яичным белком, подцветить скулы румянами – немного ярче при темных волосах и светлее – при светлых, а также подвести брови бриллиантином.

В зоне отдыха на втором этаже гостевого дома «У Покровки» вас ждет встреча с уникальным старинным зеркалом в стиле русского модерна. Это тоже подлинник, причем даже с полностью сохранившимся зеркальным полотном.

«Антикварные зеркала есть и в интерьерах номерного фонда нашей усадьбы, - продолжает рассказ директор дома «У Покровки» Елена Семенова. - Среди них есть отдельные настенные экземпляры, а также зеркала будуарных столиков. Эти предметы интерьера создавались в те времена, когда ценились качество, художественный вкус, мастерство, красота, изящество и грация».

Зеркала этого дома хранят в своей памяти образы чудесных женщин, которые были гостьями этого места в разные времена. Всмотритесь и вы в зеркальную глубину «У Покровки». Кто знает, может быть, этот момент станет началом новой удивительной истории вашей жизни...

Все приняло в оправе круглой

Нелицемерное стекло:

Ресницы, слепленные вьюгой,

Волос намокшее крыло,

Прозрачное свеченье кожи,

Лица изменчивый овал,

Глаза счастливые…

Все то же, что только что ты целовал.

И с жадностью неутомимой,

Признательности не тая,

Любуюсь я твоей любимой…

И странно мне, что это… я (Вероника Тушнова).

Источник: Псковская Лента Новостей
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