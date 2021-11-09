Туризм

Гостевой дом «У Покровки» дарит двухчасовую авторскую экскурсию по Пскову

Двухчасовую авторскую экскурсию получат в подарок забронировавшие номер на сайте гостевого дома «У Покровки» или у администратора по телефону +7 964 676-00-00.

На экскурсии вы узнаете, где в Пскове расположены дом с «кружевными» окнами на улочке «красных фонарей» и единственный в городе дворик-колодец, как сложилась судьба известных псковичей, которые уехали в эмиграцию после революции 1917 года, почему местные гимназисты ненавидели кадетов, где собиралась богема Псковской губернии в XIX в. и что могли подавать к столу на званых обедах. После экскурсии гостей, как обычно, ожидает чаепитие.

Гостевой дом «У Покровки» — это небольшой отель в тихом центре Пскова с видом на Мирожский монастырь и место традиционных встреч ценителей вкусной еды, хорошего чая, интересного вина и спокойного отдыха. Это настоящий памятник архитектуры, ведь он построен в середине XIX века. В гостевом доме заботливо сохранили и внутренние интерьеры, и планировку, наполнили дом уникальными предметами быта, старинной мебелью, антикварными сервизами, зеркалами и картинами.

В доме есть четыре комнаты для гостей, кафе с домашней кухней, уютный внутренний дворик. Кафе гостевого дома работает с 9.00 до 23.00, в будние дни для посетителей подают сытные обеды с 12.00 до 15.00.