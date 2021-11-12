Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Благоустройство для всех
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Дима Билан юбилейный тур
Моя История вкусных завтраков
доставка еды в пскове
декодируем QR-реальность
работа затылком
горводоканал успехи и планы
Телефон прямого эфира 56-73-72
Концерт рок-группы «Ария»
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Туризм 12.11.2021 20:331 Самолву планируют включить в культурно-просветительские туристические маршруты 15.11.2021 07:380 Кабмин счел нецелесообразным снижение НДС для туротрасли 14.11.2021 17:102 Достопримечательности Псковской области показали на ТВЦ 12.11.2021 20:331 Самолву планируют включить в культурно-просветительские туристические маршруты 11.11.2021 16:430 Акцию «Декабрьское настроение» запустил санаторий «Хилово» в Псковской области 10.11.2021 22:150 Рейтинг «чудесности» псковских мест составят в эфире известного телеканала
 
 
 
Самое популярное 08.11.2021 19:006 Цены на товары сельхозпроизводителей в Псковской области выросли почти на 35% 10.11.2021 08:5512 Женщина погибла под колесами автобуса в Пскове 11.11.2021 12:3717 Псковичка пожаловалась, что не смогла попасть в магазин без QR-кода 09.11.2021 09:340 В Пскове умер хирург Александр Васильев 10.11.2021 12:1530 Псковский губернатор привился от коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Кабмин счел нецелесообразным снижение НДС для туротрасли

15.11.2021 07:38|ПсковКомментариев: 0

Правительство РФ пришло к выводу о нецелесообразности снижения НДС для туристической отрасли до 10%. Как пишет газета «Известия», об этом говорится проекте доклада кабмина по итогам исполнения поручения президента. Такая льгота приведет к потерям федерального бюджета в размере более 37 млрд рублей в год и может стать прецедентом для других отраслей, опасаются власти.

В середине октября глава государства Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума поручил правительству представить предложения по снижению ставки НДС для организаций туротрасли. Ранее с такими призывами неоднократно выступал гостиничный бизнес.

Уменьшение налога не будет способствовать удешевлению туристических услуг для потребителей, говорится в докладе за подписью премьера Михаила Мишустина. Кроме того, подобная мера может в некоторых случаях приводить к необходимости возмещения НДС российским туристическим организациям, что, «по существу, будет являться субсидированием из федерального бюджета на сумму НДС», указано в докладе. Такая мера не является «прозрачной мерой государственной поддержки, обеспечивающей целевое использование полученных средств», считают в правительстве.

При этом с 1 января 2022 года НДС полностью обнуляется для ресторанного бизнеса с выручкой до 2 млрд в год.

Позиция федеральных властей по вопросу новой льготы не монолитна, пишет источник. В письме главы Ростуризма Зарины Догузовой в Минфин от 25 октября агентство выступает даже за более радикальное снижение НДС для туротрасли — до 7%. Пониженная ставка «приносит ощутимый экономический мультипликативный эффект» странам с развитой туриндустрией и драйвером инвестиционной активности, указывается в документе.

Опрошенные деловые и отраслевые организации, а также сам гостиничный бизнес настаивают на облегчении налогового бремени для туротрасли, ссылаясь на ее малую рентабельность и низкую инвестиционную привлекательность.

Теги: #туризм #правительство #налоги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Повлияет ли на ситуацию предписание Росздравнадзора сообщать об антипрививочниках в прокуратуру?
В опросе приняло участие 697 человек
15.11.2021, 07:570 До +6 градусов прогреется воздух в регионах Северо-Запада на этой неделе 15.11.2021, 07:380 Кабмин счел нецелесообразным снижение НДС для туротрасли 15.11.2021, 07:190 Новые колокола установят на звоннице церкви Николы со Усохи в Пскове 15.11.2021, 07:000 В России с 1 декабря могут отключить миллионы корпоративных номеров
14.11.2021, 22:100 Российские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде по физике 14.11.2021, 21:501 Туман ожидается ночью и утром 15 ноября в Псковской области 14.11.2021, 21:307 Ученые заявили о связи побочных эффектов от вакцинации со страхом 14.11.2021, 21:100 Первый за 40 лет альбом ABBA возглавил британский хит-парад
14.11.2021, 20:551 Сборная России по хоккею победила команду Чехии и заняла 3 место на Кубке Карьяла 14.11.2021, 20:303 В Госдуме предложили сократить рабочий день на время зимы 14.11.2021, 20:100 Интерактив: Мусорные воришки 14.11.2021, 19:503 Стало известно, будет ли «Луки Парк» работать в новогоднюю ночь
14.11.2021, 19:302 Сборная России забила в свои ворота в матче с Хорватией 14.11.2021, 19:100 Гидрометцентр России предупредил о температурных аномалиях 14.11.2021, 18:502 Депутат поблагодарил великолучан за создание памятника святым Петру и Февронии 14.11.2021, 18:300 Уровень воды в псковских водоемах опустился ниже осенней нормы
14.11.2021, 18:1012 Иммунолог предложил выдавать QR-коды переболевшим коронавирусом бессимптомно 14.11.2021, 17:500 Сельскую школу отремонтировали в Дедовичском районе 14.11.2021, 17:300 Эксперт развеял «новогодний» миф о покупке валюты 14.11.2021, 17:102 Достопримечательности Псковской области показали на ТВЦ
14.11.2021, 16:500 Псковский управленец вышла в финал конкурса «Лидеры России» 14.11.2021, 16:300 Минсельхоз: Государство увеличит поддержку производителей овощей и мяса для сдерживания цен 14.11.2021, 16:100 Отремонтированный участок дороги в Псковском районе прошел приемку 14.11.2021, 15:501 Страховщики назвали имена людей, у которых чаще всего угоняют автомобили
14.11.2021, 15:303 Интерактив: Невезучая улица 14.11.2021, 15:100 Мороз до -3 градусов прогнозируют в Псковской области 15 ноября 14.11.2021, 14:500 «Михайловское» приглашает на «Сказку о Салтане и Гвидоне…» 14.11.2021, 14:300 Фура съехала в кювет в Куньинском районе
14.11.2021, 14:1014 Более 15% россиян выступили за QR-коды в общественном транспорте 14.11.2021, 13:501 Загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Псковской области превысила 85% 14.11.2021, 13:300 Волонтеры восстанавливают старинный итальянский парк в Островском районе 14.11.2021, 13:100 Почти 210 тысяч жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса
14.11.2021, 12:500 Проиллюстрировать Достоевского смогут посетители псковских библиотек 14.11.2021, 12:304 Борис Елкин прокомментировал предстоящее отключение воды на дальнем Завеличье 14.11.2021, 12:104 Почти 300 псковичей заразились коронавирусом за сутки 14.11.2021, 11:550 Спикер Госдумы пояснил, кого коснутся штрафы за непройденный техосмотр
14.11.2021, 11:358 Более 980 жителей Псковской области умерли от коронавируса 14.11.2021, 11:159 Новый этап розыгрыша денег среди привитых от COVID-19 стартовал в России 14.11.2021, 10:550 Страдающего потерей памяти мужчину продолжают разыскивать в Псковском районе 14.11.2021, 10:350 Почти на неделю закроется для транспорта участок улицы Кузбасской Дивизии в Пскове
14.11.2021, 10:152 Стало известно, какие подарки получат финалистки конкурса «Мисс и Миссис Псков 2021» 14.11.2021, 09:501 Интерактив: Не по-братски ведут себя псковичи 14.11.2021, 09:250 Ведущие «Тура на двоих» посетили «Псковскую Венецию» 14.11.2021, 09:030 Противоаварийные работы завершились в Снетогорском монастыре
13.11.2021, 22:440 Псковский врач рассказала, что может спровоцировать обострение бронхиальной астмы 13.11.2021, 22:270 Улицу Коммунальную в Пскове готовят к нанесению разметки 13.11.2021, 22:103 Профсоюзы и «Горводоканал» прописали индексацию заработной платы на предприятии 13.11.2021, 21:5112 Власти Псковской области назвали документы, которые нужно предъявлять с QR-кодом
13.11.2021, 21:323 Комики из Пскова станут участниками юмористического шоу на известном телеканале 13.11.2021, 21:120 Министр культуры России поздравила псковский оркестр с юбилеем. ВИДЕО 13.11.2021, 20:506 Современные общественные туалеты с бесконтактной оплатой появятся в Пскове 13.11.2021, 20:270 Уснувшего во время приготовления еды псковича разбудили пожарные
13.11.2021, 20:100 В инфекционке выяснили, как великолучане оценивают медпомощь и питание в учреждении 13.11.2021, 19:484 Фотофакт: Огни зажглись на первой новогодней ели в Пскове 13.11.2021, 19:280 Хоккеист Мичков стал самым молодым автором гола в составе сборных России и СССР 13.11.2021, 19:062 Юнармейцы из Пскова передали «Эстафету дружбы» Новгородской области
13.11.2021, 18:4516 Против введения системы QR-кодов выступают почти 70% россиян — опрос 13.11.2021, 18:230 Псковский облсовпроф запланировал совместные мероприятия с комитетом по соцзащите 13.11.2021, 18:0329 Псковский губернатор рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса 13.11.2021, 17:410 Мужчина в Куньинском районе уехал в лес на велосипеде и не вернулся
13.11.2021, 17:173 В состав жюри «Мисс и Миссис Псков» вошли более 15 экспертов 13.11.2021, 16:570 Финансист посоветовал россиянам не покупать валюту в праздники 13.11.2021, 16:370 Мокрый снег ожидается в Псковской области 14 ноября 13.11.2021, 16:157 Интерактив: Мартышкин труд
13.11.2021, 15:550 Администрация Пскова учтет пожелания горожан по украшению города к Новому году  13.11.2021, 15:343 Великие Луки покажут по центральному телевидению 13.11.2021, 15:130 Псковский отдел специального назначения «Зубр» отмечает 30-летний юбилей 13.11.2021, 14:534 Асфальтировать улицу Поземского в Пскове планируют начать весной
13.11.2021, 14:324 Ученые определили моментально снижающий артериальное давление напиток 13.11.2021, 14:121 Более 40 псковичей пополнили ряды партии «Справедливая Россия — За правду» 13.11.2021, 13:475 Российский экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров прибыл в Псков 13.11.2021, 13:2510 Создателям клумб из автомобильных покрышек с этого года грозят денежные штрафы
13.11.2021, 13:0020 Псковичей предупредили о последствиях отказа от вакцинации 13.11.2021, 12:400 Мужчин с признаками наркотического опьянения в Острове задержал ОМОН 13.11.2021, 12:220 Еще четыре человека в Псковской области скончались от COVID-19 13.11.2021, 12:080 Молодежь Псковской области прошла мастер-класс по воркауту онлайн
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru