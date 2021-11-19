Туризм

Портрет туриста из Псковской области представила компания Tele2

Tele2 с помощью технологий big data составила портрет и изучила поведение внутреннего туриста из Псковской области. Чаще всего с апреля по октябрь по стране путешествовали клиенты компании от 30 до 40 лет. Длительность отдыха у псковичей составила в середине лета 12 дней. Такие данные Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе компании.

Data scientists Tele2 изучили группу абонентов из Псковской области, которые путешествовали по российским регионам с апреля по октябрь 2021 года. Наиболее активными оказались клиенты в возрасте от 30 до 40 лет (миллениалы, или поколение Y) – 42% от общего числа туристов. На абонентов от 20 до 30 лет приходится 22% всех путешественников. На третьем месте по туристической активности – клиенты в возрасте от 40 до 50 лет с результатом 18%. Реже путешествуют абоненты от 50 до 60 лет – их доля равна 9%. И лишь 5% составляют туристы старше 60 лет.

Средняя длительность отдыха псковичей в июле, на который приходится пик отпускного сезона, составляет 12 дней. В сравнении с прошлым годом суммарное количество дней, проведенных в отпуске увеличилось на 52%. В этом году псковские клиенты скачали в отпуске в 3 раза больше интернет-трафика, чем летом прошлого года, совершили звонков на 58% больше.

Наиболее популярными отпускными направлениями для абонентов Tele2 из Псковской области традиционно стали южные регионы, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Подмосковье. Помимо этого, псковские путешественники проявляли интерес к соседним регионам: Новгородской, Тверской и Смоленской областям.

В ноябре 2021 года Tele2 запустила платформу для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Платформа содержит десятки аналитических отчетов, которые будут непрерывно дополняться. Пользователи ресурса могут самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока, определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов. Данные удобно анализировать не только по неделям и месяцам, но и по определенным дням. Платформа также позволяет составить портрет туриста, увидеть тип транспорта прибытия и длительность пребывания путешественника.