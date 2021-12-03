Туризм

Руководители псковских школьных музеев посетили мемориал в Самолве

Руководители школьных музеев Псковской области посетили мемориал в Самолве в ходе семинара, организованного региональным Центром детского туризма и экскурсий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре туризма.

В первый день участники семинара посетили Гдов, где познакомились с работой школьного музея, совершили экскурсию по городу и городскому музею. В Самолве педагогов встретил директор музея Ледового побоища Владимир Потресов и подробно рассказал об этом историческом событии.

Затем участники семинара смогли увидеть мемориал Александру Невскому в красивой подсветке, добавили в Центре туризма.

Во второй день руководители школьных музеев познакомились с интерактивными программами Псковского музея-заповедника, с правилами оформления Пушкинской карты и правилами ее применения.

Сотрудники Государственного архива Псковской области рассказали о работе, правилах посещения, показали фонды, процесс сканирования документов. И завершился семинар экскурсией в Варлаамовский угол.

Руководители школьных музеев высоко оценили подготовленную сотрудниками Центра туризма программу, а также запланировали экскурсионные поездки для школьников в будущем году, подчеркнули в Центре туризма.