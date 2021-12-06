Туризм

Здоровые скидки

Пандемия коронавируса в очередной раз показала всем людям, насколько важно заботиться о своем здоровье. Укрепить иммунитет жители Псковской области могут, в частности, в санаториях. Такие учреждения предлагают как общие программы оздоровления, так и курсы реабилитации для переболевших COVID-19.

Фото здесь и далее: санаторий «Хилово»

Приятным бонусом для псковичей, которые планируют зимой отправиться в санаторий, станут акции и специальные предложения, которые подготовили санатории «Хилово», «Голубые озера» и «Череха».

«Хилово»

На данный момент в санатории «Хилово» действует семь специальных предложений для клиентов. Это, в частности, акция «Тариф пенсионный». Заехать в санаторий по тарифу пенсионеры могут с 15 по 28 декабря.

Полная стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, включающая в себя проживание в первом корпусе, питание и лечение по этой акции, составляет 29 400 рублей (2100 рублей в сутки).

Другая акция, которую предлагает санаторий, это «Декабрьское настроение» — путевка с лечением на 12 дней с датами заезда с 1 по 16 декабря по цене путевки на оздоровление (25 200 рублей). В стоимость входит проживание, питание, три посещения лечащего врача, а также медицинские услуги.

В санатории отметили, что наиболее выгодное предложение на данный момент — «Скидкопад» на лето-2022 года. Акция действует до 25 декабря 2021 года.

«Вам предоставляется прекрасная возможность — приобрести санаторно-курортные путевки и путевки на оздоровление на период с 30 мая по 6 ноября 2022 года по специальной цене со значительной экономией от обычной стоимости путевки», - рассказывают об акции в санатории.

Для тех, кто не хочет откладывать свой отдых до лета, действует ряд новогодних акций. Так, по специальному предложению «Снова Новый год» можно приобрести путевки на 8 дней, с 10 января по 17 января 2022 года, по цене от 17 200 рублей.

А по акции «Крещенские каникулы» путевка на 12 дней, с 10 января по 31 января 2022 года, с датой заезда не позднее 20 января 2022 года обойдется гостям санатория в 25 800 рублей.

Новый год и Рождество также можно встретить в «Хилово». «У нас вы вдоволь надышитесь чистым зимним воздухом, при этом вас еще вкусно накормят и полечат. Чем мы вас порадуем? Прежде всего, ценами!» - сказали в санатории об акции «Новогодний тур выходного дня».

Подготовлены предложения на пять заездов:

с 30 декабря 2021 года по 2 января 2022 года

с 30 декабря 2021 года по 4 января 2022 года

с 2 по 7 января 2022 года

с 3 по 8 января 2022 года

с 4 по 9 января 2022 года

Большой популярностью, отмечают в санатории, в «Хилово» пользуется реабилитация после COVID-19. Ежемесячно по этой акции оздоравливаются порядка 20-30 человек.

«Мы получаем восторженные отзывы. Гости санатория говорят, что приезжают инвалидами, а уезжают здоровыми людьми. У нас разработана эффективная программа, туда подобраны процедуры, направленные на восстановление дыхательной и сердечно-сосудистой системы, берутся дополнительные анализы на состав крови, в общем, это целенаправленные восстановительные процедуры для людей, переболевших коронавирусом», - отметили в «Хилово».

«Голубые озера»

Санаторий «Голубые озера» находится в деревне Опухлики Невельского района. С 1 декабря там стартовала акция «В декабре дешевле» — это путевки на 10, 20 или 30 дней по сниженным ценам (от 15 000 рублей за 10 дней). В стоимость включено питание, проживание и лечение. Крайняя дата заезда по акции - 20 декабря.

Фото здесь и далее: санаторий «Голубые озера»

Кроме того, на весь зимний период, с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года, «Голубые озера» запустили акцию «Зимние каникулы» на новые программы:

«Антистресс» (путевки на 12, 14 или 18 дней),

«Продли молодость» (путевки на 12, 14 или 18 дней),

«Укрепление иммунитета» (путевки на 12, 14 или 18 дней),

«Легкое дыхание» (путевки на 12, 14 или 18 дней),

«Реабилитация после COVID-19» (путевки на 12, 14 или 18 дней),

«Снижаем вес» (путевки на 10, 14 или 18 дней).

В стоимость включено питание, проживание, лечение, посещение бассейна, палки для скандинавской ходьбы в прокат бесплатно и большее количество процедур, чем по обычной санаторно-курортной путевке.

Также с 11 января (на первое полугодие 2022 года) доступны акции «Раннее бронирование», «Терапия» и «Оздоровление». «Раннее бронирование» — это сниженные цены на лечение и отдых при 100% оплате путевки за 90 и более дней до даты заселения, а «Терапия» и «Оздоровление» — это путевки с лечением на 12 и более дней по специальным ценам.

Подробнее об акциях и специальных предложениях санатория можно узнать по ссылке.

«Череха»

Ряд акций для своих посетителей подготовил и санаторий «Череха», который располагается в Пскове на улице Санаторной. В частности, сегодня жителям и гостям Псковской области предлагают воспользоваться одним из трех предложений.

Фото здесь и далее: санаторий «Череха»

Так, в рамках акции «Отдохни» в санаторий можно заехать до 30 декабря. Проживание обойдется клиентам от 660 рублей в день. Акция действует на путевки сроком не менее 7 дней. «Ничего лишнего. Просто питание, проживание и прогулки в сосновом бору!» - предложили в санатории.

От 760 рублей в день будет стоить пребывание в санатории для тех, кто воспользуется акцией «Свобода выбора за вами». Она также действует по 30 декабря на путевки длительностью от 7 дней и более, конечные даты акции ограничивают дни пребывания по путевке.

Кроме того, в санатории по 16 декабря традиционно действует акция «Скидочный дождь». Итоговый размер скидки может составлять до 15%. Скидка будет также актуальна с 8 января по 10 мая 2022 года.

В санатории также есть восстановительные программы для иммунитета после длительных заболеваний.

Ксения Иванова