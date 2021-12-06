Здоровые скидки

Пандемия коронавируса в очередной раз показала всем людям, насколько важно заботиться о своем здоровье. Укрепить иммунитет жители Псковской области могут, в частности, в санаториях. Такие учреждения предлагают как общие программы оздоровления, так и курсы реабилитации для переболевших COVID-19.
Фото здесь и далее: санаторий «Хилово»
Приятным бонусом для псковичей, которые планируют зимой отправиться в санаторий, станут акции и специальные предложения, которые подготовили санатории «Хилово», «Голубые озера» и «Череха».
На данный момент в санатории «Хилово» действует семь специальных предложений для клиентов. Это, в частности, акция «Тариф пенсионный». Заехать в санаторий по тарифу пенсионеры могут с 15 по 28 декабря.
Полная стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, включающая в себя проживание в первом корпусе, питание и лечение по этой акции, составляет 29 400 рублей (2100 рублей в сутки).
Другая акция, которую предлагает санаторий, это «Декабрьское настроение» — путевка с лечением на 12 дней с датами заезда с 1 по 16 декабря по цене путевки на оздоровление (25 200 рублей). В стоимость входит проживание, питание, три посещения лечащего врача, а также медицинские услуги.
В санатории отметили, что наиболее выгодное предложение на данный момент — «Скидкопад» на лето-2022 года. Акция действует до 25 декабря 2021 года.
«Вам предоставляется прекрасная возможность — приобрести санаторно-курортные путевки и путевки на оздоровление на период с 30 мая по 6 ноября 2022 года по специальной цене со значительной экономией от обычной стоимости путевки», - рассказывают об акции в санатории.
Для тех, кто не хочет откладывать свой отдых до лета, действует ряд новогодних акций. Так, по специальному предложению «Снова Новый год» можно приобрести путевки на 8 дней, с 10 января по 17 января 2022 года, по цене от 17 200 рублей.
А по акции «Крещенские каникулы» путевка на 12 дней, с 10 января по 31 января 2022 года, с датой заезда не позднее 20 января 2022 года обойдется гостям санатория в 25 800 рублей.
Новый год и Рождество также можно встретить в «Хилово». «У нас вы вдоволь надышитесь чистым зимним воздухом, при этом вас еще вкусно накормят и полечат. Чем мы вас порадуем? Прежде всего, ценами!» - сказали в санатории об акции «Новогодний тур выходного дня».
Подготовлены предложения на пять заездов:
Большой популярностью, отмечают в санатории, в «Хилово» пользуется реабилитация после COVID-19. Ежемесячно по этой акции оздоравливаются порядка 20-30 человек.
«Мы получаем восторженные отзывы. Гости санатория говорят, что приезжают инвалидами, а уезжают здоровыми людьми. У нас разработана эффективная программа, туда подобраны процедуры, направленные на восстановление дыхательной и сердечно-сосудистой системы, берутся дополнительные анализы на состав крови, в общем, это целенаправленные восстановительные процедуры для людей, переболевших коронавирусом», - отметили в «Хилово».
Санаторий «Голубые озера» находится в деревне Опухлики Невельского района. С 1 декабря там стартовала акция «В декабре дешевле» — это путевки на 10, 20 или 30 дней по сниженным ценам (от 15 000 рублей за 10 дней). В стоимость включено питание, проживание и лечение. Крайняя дата заезда по акции - 20 декабря.
Фото здесь и далее: санаторий «Голубые озера»
Кроме того, на весь зимний период, с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года, «Голубые озера» запустили акцию «Зимние каникулы» на новые программы:
В стоимость включено питание, проживание, лечение, посещение бассейна, палки для скандинавской ходьбы в прокат бесплатно и большее количество процедур, чем по обычной санаторно-курортной путевке.
Также с 11 января (на первое полугодие 2022 года) доступны акции «Раннее бронирование», «Терапия» и «Оздоровление». «Раннее бронирование» — это сниженные цены на лечение и отдых при 100% оплате путевки за 90 и более дней до даты заселения, а «Терапия» и «Оздоровление» — это путевки с лечением на 12 и более дней по специальным ценам.
Подробнее об акциях и специальных предложениях санатория можно узнать по ссылке.
Ряд акций для своих посетителей подготовил и санаторий «Череха», который располагается в Пскове на улице Санаторной. В частности, сегодня жителям и гостям Псковской области предлагают воспользоваться одним из трех предложений.
Фото здесь и далее: санаторий «Череха»
Так, в рамках акции «Отдохни» в санаторий можно заехать до 30 декабря. Проживание обойдется клиентам от 660 рублей в день. Акция действует на путевки сроком не менее 7 дней. «Ничего лишнего. Просто питание, проживание и прогулки в сосновом бору!» - предложили в санатории.
От 760 рублей в день будет стоить пребывание в санатории для тех, кто воспользуется акцией «Свобода выбора за вами». Она также действует по 30 декабря на путевки длительностью от 7 дней и более, конечные даты акции ограничивают дни пребывания по путевке.
Кроме того, в санатории по 16 декабря традиционно действует акция «Скидочный дождь». Итоговый размер скидки может составлять до 15%. Скидка будет также актуальна с 8 января по 10 мая 2022 года.
В санатории также есть восстановительные программы для иммунитета после длительных заболеваний.
Ксения Иванова