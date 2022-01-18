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Туризм

Выделенных на программу туристического кешбэка денег не хватит на год - эксперт

19.01.2022 09:20|ПсковКомментариев: 0

Выделенные на программу туристического кешбэка 5 миллиардов рублей закончатся уже весной, на осенний этап программы средств не хватит. Такое мнение выразил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Причиной этому может стать высокая динамика спроса на туры с кешбэком. В 2020 году программой воспользовались 300 тысяч туристов, в 2021 году — уже 1,7 миллиона, а в 2022 году спрос вырастет еще как минимум на 30%, приводят его слова «Известия».

При этом в 2022 году средств на программу кешбэка выделили на 1,7 миллиарда меньше, чем годом ранее ушло на компенсации туристам (6,7 млрд — «Известия»).

Ранее в Ростуризме сообщили, что программа кешбэка в этом году пройдет в два этапа: первый стартовал 18 января и закончится 12 апреля, а старт второго этапа запланирован в октябре.

«Думаю, что после весеннего этапа программу придется дофинансировать. Для этого понадобится не менее 50% от уже выделенных средств (то есть, 2,5 млрд рублей), а возможно, что и 100% — еще 5 млрд», — заметил Юрий Барзыкин.

По мнению эксперта, программа кешбэка — самое эффективная мера поддержки, из всех, которые сейчас реализуются в сфере туризма. Деньги возвращаются потребителю без посредников, 20% кешбэка — это довольно много. Помимо туристов, выигрывают и регионы — поток туристов по разным направлениям вырос от 5 до 45%, добавил вице-президент РСТ.

«Важен и эффект диверсификации: если на старте программы кешбэка 70% путешественников выбирали Черноморское побережье, то сейчас эта доля упала до 35%. Теперь активно ездят в Калининградскую область, на Байкал, Сахалин и множество других регионов», — рассказал эксперт.

Теги: #туризм #кешбэк #госпрограмма
Источник: Псковская Лента Новостей
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