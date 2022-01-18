Туризм

Прибывающих в Египет российских туристов будут тестировать на COVID-19

Всех прилетающих в Египет туристов будут тестировать на коронавирус 22 января, сообщает компания «Интурист».

«Вечером 18 января мы получили рассылку от нашего перевозчика Azur Air о том, что с 22 января всех туристов будут тестировать по прилету в Египет. Azur Air ссылается на циркуляр от министерства туризма Египта», - цитирует РИА Новости сообщение компании.

Если у туриста выявят коронавирус, его отравят на пять дней в обсерватор. Сейчас участники рынка ждут уточняющих комментариев.

В настоящее время россияне могут посещать Египет, имея либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации «Спутником V».