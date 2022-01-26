Туризм

Буклет для туристов «Храмы Псковской архитектурной школы» презентовали в Пскове

Презентация нового буклета для туристов «Храмы Псковской архитектурной школы» состоялась на площадке Центра туризма и творческих индустрий Пскова 26 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

В мероприятии приняли участие представители туристического сообщества Псковской области, сотрудники Псково-Изборского музея-заповедника, официальные лица и другие приглашенные. С приветственным словом выступили председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик и директор НПЦ по охране памятников Алексей Калиненко.

Презентовала буклет заместитель директора — начальник отдела «Служба управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО» ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» Мария Лисенкова. Она отметила, что особенностью буклета «Храмы Псковской архитектурной школы» является точное соблюдение названий и сведений о компонентах объекта (о 10 церквях, расположенных на территории города Пскова) согласно документальным источникам. На буклете расположен QR-код с выходом на официальный сайт Службы управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, на котором размещена полная информация об объектах всемирного наследия. Также в буклете есть карта, на которой отмечены объекты, что позволяет удобно выстроить туристический маршрут.

Буклет издан в удобном карманном формате и сопровождается пояснениями на русском и английском языках.