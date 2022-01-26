Туризм

Псковские мероприятия могут войти в топ лучших событий года

Участникам туристической индустрии Псковской области предлагают попасть в Национальный календарь событий и пройти конкурсный отбор «Топ-50 лучших событий года». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре региона.

В конкурсе могут принять участие мероприятия, имеющие уникальное содержание исторического, культурно-познавательного, спортивного и иного характера, а также отражающие туристскую привлекательность межрегионального, национального или международного значения, способствующие развитию туризма в регионе.

При отборе событий будут учитываться такие параметры как регулярность проведения, сезонность, массовость и наличие развитой инфраструктуры, а так же транспортная доступность и возможности для размещения гостей.

«Событийный туризм стал мощным драйвером развития территорий, способствует повышению лояльности и увеличивает количество повторных поездок. Конкурсный отбор "Топ-50 лучших событий года" в рамках Национального календаря событий позволяет определить наиболее значимые для развития регионов и страны в целом мероприятия, оказать им дальнейшую поддержку по продвижению. В этом году лучшие событий получат дополнительную информационную поддержку в рамках проекта "Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club,”- рассказал руководитель проекта Национальный календарь событий EventsInRussia.com Михаил Ушаков.

В центре пояснили, что конкурс нацелен на выявление наиболее успешных проектов в области событийного туризма в регионах Российской Федерации, формирование интереса к этим проектам и регионам со стороны участников турбизнеса и туристов, а также их дальнейшее продвижение. По результатам конкурсного отбора сформируют «Топ-50 лучших событий года», пять из которых будут удостоены статуса «Национальное событие года».

За этот статус смогут побороться проекты, соответствующие следующим критериям: событие проводится не менее пяти лет, количество посетителей не менее 30 000, на событие организуются туры как для российских, так и зарубежных туристов, событие признано брендовым на уровне субъекта, в котором оно проводится, уже известна точная дата проведения на следующий год.

Обладателей статуса «Топ-50 лучших событий года» объявят в феврале по результатам проведенного конкурса, который пройдет в два этапа: народное голосование на портале eventsinrussia.com и работа экспертной комиссии. Лауреаты премии Russian Events Awards будут заочно удостоены статуса «Лучшее событие года».

«Портал Национального календаря событий EventsInRussia.com позволяет туристам, туристическим компаниям, профильным СМИ узнать, что интересного и где проходит в регионах России. Проводимый с 2015 года конкурс на "Лучшее событие года" дает возможность, в том числе, в интерактивной форме познакомить туристов с многообразием проводимых в регионах событий», - отметила координатор проекта Вера Истомина.

Форму заявки и критерии отбора событийных мероприятий для включения в «Топ-50» можно скачать по ссылке. Заполненную заявку необходимо направить на soti@nbcrs.org. Для органов исполнительной власти и туристско-информационных центров подача заявок осуществляется через личный кабинет организации в системе обмена туристской информацией.

По всем вопросам можно обращаться к координатору проекта Вере Истоминой, телефон: 8 812 6001514, naito@naito-russia.ru.

Прием заявок на включение в Национальный календарь событий и конкурсный отбор «Топ-50 лучших событий года» пройдет до 3 февраля 2022 года.