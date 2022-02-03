Туризм

Экологическая площадка Полистовского заповедника появится в локнянской деревне

Экологическая площадка Полистовского заповедника появится в деревне Гоголево Локнянского района. Об этом сообщается в группе особо охраняемой природной территории в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Михаил Парфенов / Полистовский заповедник

«Заявка Полистовского заповедника "Полистовье на ладони" получила поддержку благотворительного фонда "Красивые дети в красивом мире". Проект "Экологический класс под открытым небом "Полистовье на ладони"" представляет собой организацию экологической площадки в деревне Гоголево, чья территория граничит с охранной зоной Полистовского заповедника. В деревне находится гостевой дом, где останавливаются туристы, совместно с жителями деревни собран и открыт музей деревенского быта. Теперь здесь появится площадка, где будет представлена информация о заповеднике, его ценных экосистемах – лесах и болотах, о том, как исстари люди, живущие в приболотных деревнях, взаимодействуют с природой и как каждый из нас может внести свой вклад в сохранение ненарушенных природных территорий», - говорится в сообщении.

Предполагается, что экологический класс можно будет использовать в течение всего туристического сезона для разных групп посетителей. Здесь будут проходить практические занятия с детьми, лектории для студентов и волонтеров, деревенские мероприятия. Туристы и жители деревни смогут прийти в класс самостоятельно и познакомиться с информацией, представленной в нем.