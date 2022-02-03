Туризм

В Пскове создали буклет, посвященный связанным с Александром Невским объектам

Туристский информационный центр Псковской области создал новый буклет, посвященный объектам, связанным с именем князя Александра Невского. Об этом сообщается в группе ТИЦ региона в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Туристский информационный центр Псковской области / Михаил Бураев

«Если вы еще не были у нового памятника в Самолве, то заходите в офис Туристского информационного центра Псковской области! Мы поделимся с вами буклетом и расскажем, какие объекты, связанные с именем Александра Невского, стоит посетить в Псковской области», - пригласили псковичей.

Всех желающих ждут по адресу: Октябрьский проспект, 14 (вход со стороны пешеходной улицы Пушкина).