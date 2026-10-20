 
Туризм

Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут в Псковской области

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В Псковской области работает экспертная группа Минэкономразвития России, которая оценивает новый межрегиональный туристический маршрут «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти», претендующий на статус национального. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Вместе с коллегами из регионального министерства туризма эксперты тестируют весь путь: проверяют дорожную и гостиничную инфраструктуру, посещают ключевые достопримечательности и с профессиональной точки зрения анализируют комплексность проекта.

Псковской области предстоит подтвердить значимость, перспективность и актуальность маршрута и защитить его перед федеральными коллегами.

Данный проект реализуется совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области – соглашение о его создании подписали с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и губернатором Ленобласти Александром Дрозденко на ПМЭФ в прошлом году, напомнил Михаил Ведерников. 

В Псковской области уже действуют два национальных маршрута: «Александр Невский – имя России» и «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают».

 

Статус национального открывает дополнительные возможности для получения средств на развитие территорий по президентскому нацпроекту «Туризм и гостеприимство» – только в этом году регион привлек более четырех миллионов рублей. Как отметил Михаил Ведерников, для туроператоров это приоритетная поддержка, а для гостей региона – знак качества и уверенность в том, что поездка будет комфортной и интересной.

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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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