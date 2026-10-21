 
Туризм

Эксперты Минэкономразвития высоко оценили михайловскую часть маршрута «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти»

0

Вчера, 20 октября, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» работала экспертная группа Министерства экономического развития Российской Федерации, которая оценивает новый межрегиональный туристический маршрут «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти», претендующий на статус национального.

Эксперты от Минэкономразвития в выставочном пространстве «Эмоции природы…». Фото здесь и далее: Маргарита Егорова, музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщает служба информации «Михайловского» со ссылкой на заместителя директора Пушкинского заповедника Елену Михайлову, гости посетили некрополь Пушкиных и Ганнибалов и могилу поэта в Святогорском Свято-Успенском монастыре, мемориальные усадьбы «Михайловское» и «Тригорское», а также уникальное экспозиционное пространство «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» в Научно-культурном центре музея-заповедника. Они остались довольны увиденным, в качестве единственного замечания предложив только обновить асфальтовое покрытие на автостоянке у въезда в бывшую усадьбу Осиповых и Вульфов.

С особым интересом эксперты знакомились с выставкой «Эмоции природы…», где не только осмотрели собственно экспозицию, но и опробовали все без исключения игровые механики, посредством которых посетители уникального для региона пространства могут познакомиться с почти тысячей произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства из фондов Пушкинского заповедника. И искренне посетовали, что после работы осталось так мало времени, чтобы просто полюбоваться золотой осенью в парках мемориальных имений и далями, открывающимися с усадебных холмов.

Напомним, что михайловская часть маршрута «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти» уже получила самые тёплые отзывы путешественников.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026