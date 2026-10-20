Бутик‑отель начали строить в Печорах

Инвестпроект по строительству бутик‑отеля категории три звезды на 20 номеров стартовал в Печорах, сообщается в канале фонда инвестиционного развития Псковской области.

Фотографии: фонд инвестиционного развития Псковской области

Отель появится на базе объекта культурного наследия «Дом жилой. 1920‑е годы». Отмечается, что исторические фасады и детали сохранят в первозданном виде. На данный момент получено разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Также есть разрешение на строительство.

Проект поддержан правительством Псковской области: с инвестором заключено инвестиционное соглашение.

«При содействии Фонда инвестразвития участки предоставлены в аренду без торгов, продолжается поддержка по решению земельных вопросов», - добавили в фонде.

Концепция территории продолжит идею «города‑сада»: в северной части Печор появится уютный цветущий уголок рядом с историческим центром. Общая площадь объекта — более 1 000 квадратного метра. В составе комплекса — ресторан, совмещенный с зоной завтраков, и лобби‑бар.