Режим работы пунктов пропуска на российско-эстонской границе изменится с 25 октября

В связи с переходом Эстонии на зимнее время, меняется график работы пунктов пропуска на границе с Россией с 25 октября 2026 года. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Фото: ФТС России

Так, пропуск физлиц через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Ивангород (в Эстонии – контрольно-пропускной пункт (КПП) Нарва-1), физлиц и автомобилей через МАПП Куничина Гора (КПП Койдула) и МАПП Шумилкино (КПП Лухамаа) будет осуществляться с 08:00 до 20:00 (по московскому времени).

В ФТС обращают внимание, что работа российских таможенных постов остается круглосуточной. При прохождении контроля на эстонской стороне ближе к 20:00, все граждане смогут пройти на территорию России и после наступления указанного времени.

Также в период школьных каникул Санкт-Петербургская таможня прогнозирует рост пассажиропотока. С учетом длительного проведения контроля эстонскими государственными органами возможно образование очередей со стороны Эстонии.

«Часть граждан не успевает пройти границу до закрытия эстонского КПП Нарва-1 и вынуждена ожидать открытия эстонского пункта пропуска на следующий день», – предупреждает начальник Санкт-Петербургской таможни Юрий Плотников.

Напомним, автомобильные пункты пропуска – МАПП Шумилкино и МАПП Куничина Гора располагаются в Псковской области.