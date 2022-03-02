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Туризм

Небо и земля

05.03.2022 14:35|ПсковКомментариев: 0

Турбизнес скорее мертв? Представители отрасли расходятся в ответе на этот вопрос даже после закрытия неба для российских самолетов и отзыва иностранными компаниями лизинговых бортов. Специалисты рассказали, куда все еще могут улететь псковичи, как поступать с летними бронями Турции, что помешает развитию внутреннего туризма и как они видят будущее сферы путешествий.

 

«Сколько нам еще сидеть?»

Гробовая тишина уже неделю стоит в офисе бюро путешествий «Континент» на Октябрьском проспекте в Пскове.

«Каждый здравомыслящий человек сейчас сидит дома. Единственный случай на моей памяти, когда люди не звонят и не задают вопросов. Звонков нет даже от тех клиентов, кто сделал предоплату на летние туры», - говорит директор «Континента», председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

Она уверена, что нацелившимся на летний отдых туристам не стоит торопиться с окончательной оплатой забронированных туров, как и забирать уже внесенные деньги. Самая выгодная сейчас стратегия для туриста — сдержанность и отсутствие всякой стратегии.

В частном порядке Светлана Баранова помогала вернуться домой знакомым, оказавшимся на Балканах во время закрытия европейского воздушного пространства для российских самолетов. Обратные билеты брали через Стамбул.

«Благо научены опытом двухлетней давности, что нельзя затягивать с принятием решения. Ростуризм опубликовал ценную памятку о том, как можно добраться транзитными путями, - делится Светлана Баранова полезной информацией. - В ней указано, какие медицинские документы потребуют в разных странах, где нужна вакцинация, а где ПЦР-тест».

8-(800)-200-34-11 — горячая линия Ростуризма с ответами на вопросы о возвращении из закрытых стран работает с 8 до 20 часов ежедневно.

Директор «Континента» считает, что закрытие заграничного неба и отзыв у российских авиакомпаний лизинговых самолетов (на которых можно было бы попасть в открытые страны) не приведут к взрывному росту внутреннего туризма. Тому она видит две причины:

«Мы слышим, что закрыт такой-то завод, закрыт такой-то магазин. Это все рабочие места у тех, кто мог бы планировать поездки в нашу область», - называет она первую — состояние кошельков потенциальных туристов.

Оставшихся отсекут коронавирусные ограничения. Несмотря на отмену QR-кодов в обеих российских столицах и других регионах, Псковская область к общему тренду присоединиться не спешит.

«Представляю, какой в эти выходные будет шум. Люди еще не будут отменять свои планы, приедут, как и собирались, из Москвы и Санкт-Петербурга. Там QR-коды уже отменили, того же они будут ждать на отдыхе. На входе в общепит им предстоит услышать обратное. Это несмотря на то, что у нас заражений на сто тысяч населения меньше, чем во многих городах, снявших запреты. Сколько нам еще сидеть?»

«Страна у нас большая»

«Ситуация критическая, - поддерживает коллегу директор турфирмы «София», председатель ассоциации «Астур» Гелена Самохвалова. - А наш Роспотребнадзор не прислушивается к федеральным рекомендациям и не снимает никаких ограничений. Добивает, а нам и без того тяжело. Можно считать, что у нас до сих пор нет общепита».

Что до международных направлений, то псковичи — клиенты «Софии» не теряют надежды отдохнуть на заграничных курортах в самое ближайшее время. До сих пор не отменила бронь семья, наметившая вылет в Египет на 19 марта

«Есть предварительные бронирования на лето и на осень. Ничего не снимается, не отменяется, - говорит Гелена Самохвалова об отсутствии паники среди туристов. - Мы пока летние брони не трогаем и призываем не впадать в истерику, посмотреть, что будет. Ситуация должна разрешиться. Такое уже было несколько лет назад, когда курс валют тоже за сотню переваливал, но потом откатился обратно».

Правда, пока непонятно, на чем летать. Европейская Airbus отзывает из России лизинговые борта, американская Boeing и бразильская Embraer заявили об отказе в поставке запчастей и техобслуживании. Накануне появилась информация о первом международном инциденте с российским бортом. В Дубае на проверку документов задержали самолет «Уральских авиалиний», совершавший вывозной рейс. Гелена Самохвалова обращает внимание на то, что политическая обстановка больно бьет и по тем, кто вводит санкции.

«Европа прекрасно поддерживает Америку, - обозначает она свою позицию. - Они что не понимают, что Америка не просто России хочет нагадить? «Финэйр» уже две трети сотрудников отправил на улицу, это только начало. Сломали ногу назло бабушке. Мое личное понимание ситуации: они хотят в центре Европы создать бандитский гадюжник, он будет действительно очень опасен для Евросоюза, который является прямым экономическим конкурентом США. Теперь европейцы сами страдают из-за закрытого неба».

Страны, закрывшие небо для российских самолетов (Россия в ответ закрыла воздушное пространство для бортов из этих государств): Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Виргинские острова, Гибралтар), Венгрия, Германия, Греция, Дания (включая Гренландию, Фарерские острова и Территориальное море), Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

«У нас-то с вами страна большая, мы внутренний туризм продолжим развивать, - уверена Гелена Самохвалова. - На международных направлениях не все борта в лизинге, есть и собственность. Премьером Мишустиным дано указание авиастроительной отрасли ускориться. Как я понимаю, туда будут влиты средства, чтобы закрыть вопрос с количеством самолетов. Я реалист, а не пессимист».

В Италию огородами

Еще более оптимистично настроена Татьяна Калинина, директор турагентства «Отдых круглый год».

«Есть внутренний туризм по России, в нашей стране много удивительных мест. Есть открытые страны, они не выражают позицию по поводу происходящего, и туда летают самолеты. Мы работаем, развиваем отрасль, которая многим людям приносит радость и впечатления. Всегда будем искать какие-то выходы. Когда пришел ковид, все оказалось закрыто, но как только вышли из первого локдауна, люди продолжили путешествовать».

Египет, Эмираты, Турция, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам – перечисляет Татьяна Калинина курортные страны, куда сейчас могут улететь россияне. Эвакуировать вывозным рейсом после начала спецоперации ей пришлось только туристов из закрывшей небо Доминиканы, сейчас они благополучно вернулись в Псков. Уже после 24 февраля псковичи полетели в Египет, Эмираты и на Мальдивы. Путешественники не отменяют уже забронированные на лето поездки. А вот новые брони «Отдых круглый год» приостановил на две недели в надежде на скорую стабилизацию обстановки.

Страны, закрывшие небо для российских самолетов, не закрывали землю для туристов из России. Помешать могут только коронавирусные ограничения, из-за которых Европа и без того не принимала два последних года, но они постепенно снимаются. Например, Италия с 1 марта возобновила выдачу туристических виз. Но добираться придется кружными путями, через тот же Стамбул. И только самостоятельно, без помощи турфирм.

«К организованному туризму это не будет иметь никакого отношения, - отмечает Татьяна Калинина. - Я несу за людей ответственность, за их возвращение. Если это закрытая страна, мы ничего не сможем сделать. Туда нужно отправляться, только если сам готов нести риски, связанные с возвращением на родину».

«Как-нибудь вырулим»

«Ни о чем невозможно говорить наперед. Видите, какая ситуация? Такой еще не было, чтобы все закрывали авиасообщение, - Татьяна Калинина тоже отмечает беспрецедентность условий, в которых оказалась отрасль. - Как в начале пандемии, какие-то прогнозы давать бессмысленно, они просто ни на чем не основываются. Наша сфера очень зависима от любых политических и климатических условий. Тот же вулкан проснулся, не дай бог, тайфун. Туризм зависит от любого внешнего вмешательства».

«Въездной и выездной туризм умер, а мы умирать не имеем возможности. Слишком много обязательств. Чтобы понять, как мы будем жить дальше, сначала нужно получить финальный результат, который подвел бы некую черту, от которой мы могли бы все оттолкнуться», - и Светлана Баранова не берется строить прогнозы.

«Это крах не российского или псковского турбизнеса, это крах мирового туризма. От нас сейчас ничего не зависит, - констатирует Гелена Самохвалова. - Самое главное, чтобы не было войны, из остального как-нибудь вырулим, но будет очень тяжело».

Юлия Магера

Теги: #туризм #санкции #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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