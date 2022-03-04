Общество

Александр Нестерук заявил о выходе Псковской области на плато по заболеваемости COVID-19

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук заявил о выходе Псковской области на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Анализ складывающейся ситуации позволяет говорить о выходе заболеваемости на плато, — отметил Александр Нестерук на совещании под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой. — Тем не менее говорить о снятии действующих ограничений пока преждевременно. В начале этой волны заболеваемости у нас была благоприятная обстановка, рост числа заболевших начался позже, чем у других регионов России. Снижение заболеваемости также проходит с задержкой, поэтому действующие ограничения необходимо сохранить с возможностью смягчения в ближайшей перспективе».

По данным регионального управления Роспотребнадзора, наметилась тенденция уменьшения числа заболевших, но темпы снижения невысокие — на прошлой неделе около 3,6%, а за прошедшие дни текущей недели порядка 8,5%.

Заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина также отметила, что загрузка коечного фонда для ковид-больных снижается, при этом темпы вакцинации на местах по-прежнему на низком уровне.

Представители Невельского, Печорского и Новосокольнического районов, где самые низкие темпы иммунизации населения от COVID-19, выступили с докладами о мерах, которые принимаются для исправления ситуации. Вера Емельянова подчеркнула, что защита жителей от коронавируса — главный приоритет. Особый акцент, по словам первого вице-губернатора, необходимо уделить гражданам старше 60 лет, течение болезни у которых может быть осложнено сопутствующими заболеваниями. Она поручила представителям муниципалитетов активизировать работу в данном направлении.