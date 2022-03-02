Туризм

Программу туристического кешбэка возобновят с 15 марта

Программа туристического кешбэка возобновляется с 15 марта. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Окно продаж – с 15 марта и до 1 мая. То есть полтора месяца! Отправляться в поездки можно сразу, прямо с 15 марта и до 1 июля, то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы», - отметила она.

Глава Ростуризма подчеркнула, что такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли.

Условия программы остались прежними:

участвуют все без исключения регионы, поездки от двух ночей.

оплачиваются поездки картами «МИР» – на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, максимум – 20 тысяч рублей.

количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.