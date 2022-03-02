Туризм

Глава Ростуризма призвала не исключать Россию из Всемирной туристской организации

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова призвала не политизировать туризм и не исключать Россию из Всемирной туристской организацию (ЮНВТО). Об этом говорится в письме главы ведомства к членам исполнительного совета организации.

«Призываю вас, уважаемые коллеги, отклонить предложение о созыве внеочередной сессии генеральной ассамблеи для рассмотрения вопроса о приостановлении членства Российской Федерации», - отметила в письме Зарина Догузова.

Секретариат ЮНВТО информировал о проведении 8 марта в Мадриде чрезвычайной сессии исполнительного совета организации с целью принятия решения о созыве ее генеральной ассамблеи для рассмотрения вопроса приостановления членства России в организации. ЮНВТО - специализированное учреждение ООН, пишет ТАСС. Как отметила Зарина Догузова, в соответствии с мандатом, вопросы территориальной целостности и суверенитета не относятся к компетенции организации.

«Поэтому, на наш взгляд, недопустимо смещать акцент в деятельности организации с развития туризма на проблематику, не находящуюся в ведении ЮНВТО. Убеждены, что туризм призван объединять людей, укреплять дружественные связи между странами, оставаясь свободным от политизации», - подчеркнула глава Ростуризма.

Принятие скоропалительных решений чревато долговременными негативными последствиями не только для организации, но и для всей отрасли, добавила Зарина Догузова.