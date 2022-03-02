Туризм

ТИЦ Псковской области стал «прорывом года» на международной выставке

На международной туристической выставке «Интурмаркет 2022», которая прошла в Москве с 12 по 14 марта, состоялось подведение итогов конкурса «Лучший ТИЦ России».

Фото здесь и далее: Туристский информационный центр Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТИЦ региона, туристский информационный центр Псковской области победил в номинации «Прорыв года».



«Для нас это очень важный показатель. Уже 11 лет мы помогаем вам спланировать свой маршрут по Псковской области, рассказываем о самых актуальных событиях, интересных достопримечательностях, разрабатываем и бесплатно предоставляем туристам интересные информационные материалы о путешествиях по Псковской земле, рассказываем о псковских кулинарных традициях, возможностях размещениях и многом другом», - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что делегация из Псковской области работает на международной туристической выставке «Интурмаркет 2022». До этого ТИЦ региона вошел в топ-5 по итогам народного онлайн-голосования в конкурсе «Лучший ТИЦ России».