Туризм

Делегация из Псковской области работает на международной туристической выставке в Москве

Делегация из Псковской области работает на международной туристической выставке «Интурмаркет 2022», которая проходит в Москве. Об этом сообщается в группе Туристско-информационного центра Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ТИЦ Псковской области / «ВКонтакте»

Многих посетителей выставки интересуют новые направления в туризме - гастрономический, приключенческий, сельский, промышленный, отмечается в сообщении. Также сегодня, 13 марта, проходит ежегодная встреча туристско-информационных центров России и торжественное подведение итогов конкурса «Лучший ТИЦ России - 2021».

Руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко принимает участие во встрече руководителей и представителей ТИЦ России. Она выступит на встрече с презентацией деятельности ТИЦ Псковской области и расскажет о проведенной акции «Елка сюрпризов».