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Туризм

Псковские проекты отметили на конкурсе по развитию сельского и экологического туризма

27.04.2022 09:30|ПсковКомментариев: 0

Три проекта из Псковской области стали победителями открытого этапа конкурса всероссийской программы поддержки сельских инициатив по развитию сельского и экологического туризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего на конкурс было подано 76 заявок из 40 регионов России. Из них экспертная комиссия путем голосования выбрала 40 лучших проектов.

Один из проектов-победителей от Псковской области — «Живая карта Печорской стороны» (авторы Виктор Баранов, Малле Богачева, Ольга Волконская, Елена Волынская, Анастасия Егорова, Юрий Гуренко, Елена Гуренко, Марина Жарикова, Анвар Зуфаров, Хелью Маяк, Елена Сизинцева, Евгений Прокофьев, Вера Фест). Он направлен на развитие туристического потенциала Печорского района.

Еще один проект — «Полистовье» (авторы Семен Никонов, Николай Кораблев, Андрей Мартынов, Кузнецова Светлана, Татьяна Карасева, Диана Коминар). Он предполагает включение в туристические маршруты деревень, расположенных рядом с Полистовским заповедником.

Проекты пройдут в следующий этап акселератора и получат полную поддержку, предусмотренную программой. Команды примут участие на онлайн-семинаре, который будет посвящен знакомству и обсуждению хода закрытого этапа.

Также состоялось народное голосование за проекты конкурса. По его результатам определены 20 команд-лидеров, набравших наибольшее количество баллов. Им будет оказана поддержка в виде доступа к записям вебинаров закрытого этапа акселератора и экспертной консультации. В список вошел проект «Псковская мозаика», авторами которого стали Анна Войченко, Антон Никулин, Светлана Кускова, Ульяна Логинова. Михаил Васильев. Основными целями проекта являются вовлечение сельских жителей в сферу туризма и разработка уникальных туристических маршрутов.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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