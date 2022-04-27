Туризм

Топ-10 мест Северо-Запада для отдыха на майские праздники назвали псковичам

Топ-10 мест Северо-Запада России, куда нужно отправиться на майские праздники, назвали жителям Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании МТС.

Майские праздники в этом году начнутся уже вечером 29 апреля, поэтому есть шанс устроить полноценные путешествия по интересным местам Северо-Запада. Куда же поехать, чтобы насладиться весной, природой, самобытностью и душевностью? МТС совместно с гидом, членом Русского географического общества, путешественником и автором канала «Путешествия OkroshkaTravel» подготовили «Топ-10 локаций Северо-Запада», где можно отдохнуть в ближайшие выходные.

1. Калининград

Калининград, он же Кенигсберг, он же Королевец, он же Твангсте - самый европейский, западный и древний город России после Выборга и второй по численности после Санкт-Петербурга город на всем Северо-Западе. К тому же он находится на Балтийском море, а значит и курорты имеются. Петербург вроде бы тоже окружает Финский залив, который является частью Балтики, но, как в анекдоте, есть один нюанс: в Калининграде море не называют Маркизовой лужей, а в Питере называют.

Европейская архитектура, наслоение и микс средневековья, Пруссии, Германии, СССР и России - все это здесь имеется и не оставит равнодушным примерно никого. Калининград является анклавом и одновременно полуэксклавом. Почему полуэксклав - потому что имеет выход к морю.

Фото здесь и далее: пресс-служба МТС

Гастрономия

Кухня в Калининграде, помимо представления всех современных модных тенденций, широко освещает и местную, основанную на локальных продуктах, с чем в Питере проблема. И вообще, в Калининград стоит поехать во вполне себе гастротур. И взобраться там на вершину блаженства.

Одно описание тартара в гастробаре «Соль» вызывает такое бурление желудочных соков, что хочется отправиться на родину Иммануила Канта немедленно: «"Тартар из оленины с облепиховым гелем". Для тартара свежее мясо оленя маринуют в дижонской горчице и подают с гелем из балтийской облепихи, вяленой роминтской клюквой и муссом из жареного лука, который призван оттенять вкус дичи. Оленина исключительно местная, сибирские аналоги не используются. Вкус не отстает от внешнего вида: необычное сочетание мяса с облепихой приятно удивляет, а изюминку блюду добавляет клюква».

За кофе и десертами в Gustav Grossmann, где также можно отведать и местный специалитет - марципан, который готовят по старинному рецепту. Стоить уделить внимание клопсам, строганине из пеламиды, балтийскому угрю, спарже и пумперникелю - специальный хлеб длительного хранения из ржаной муки, улучшающий пищеварение.

Сувениры

Изделия из янтаря.

Марципан.

Копченый балтийский угорь.

Продукты из облепихи.

Конечно же старый, добрый «Старый Кенигсберг» - для сугреву суставов.

Чему дивиться?

В самом городе определенно следует посетить Музей мирового океана, прогуляться по сохранившимся улочкам Кенигсберга, постараться запечатлеть все сохранившиеся средневековые сооружения и съездить послушать орган на остров Канта - Кнайпхоф. И самое главное - не торопиться и наслаждаться.

Отдельно стоит выделить Калиниградский зоопарк - один из трех исторических зоопарков России наряду с зоопарками Москвы и Санкт-Петербурга. Располагается на территории бывшего Кенигсбергского зоопарка, который был основан Германом Клаассом, немецким предпринимателем в 1896 году. Калининграду отошел после капитуляции немецких войск в 1945 году.

В зоопарке МТС установили экостанцию для подзарядки инвалидных колясок и мобильных гаджетов, уникальность которой в том, что она работает исключительно за счет солнечной энергии. Воспользоваться зарядной станцией можно абсолютно бесплатно.

За городом можно выделить Зеленоградск и Светлогорск - города-курорты федерального значения, где можно как следует расслабиться в СПА и продрогнуть на суровом балтийском ветру, гуляя по пляжу. Кстати, Зеленоград - город кошек и в рамках проекта «Городские легенды» МТС сделали забавный аудиогид по кошачьим местам - «Кошачий маршрут». Он бесплатный и скачать можно тут.

Гвардейск, Советск, Знаменск, Правдинск, Неман: если хочется ощутить дух старой Пруссии, осмотреть разнообразные кирхи и архитектуру, то можно съездить в один из этих городов.

Куршская коса - это одновременно национальный парк и узкая полоска суши, которая отделяет Куршский залив от Балтийского моря.

На 14-м километре Куршской косы располагается музейный комплекс, где находятся Визит-центр, музей под открытым небом, включающий деревню эпохи викингов «Древняя Самбия», дендрарий культурных растений, причал с катером, интерактивный комплекс, детский городок и коллекцию деревянных скульптур.

В Визит-центре МТС запустили эко-проект: подарили VR-очки и сделали симуляторы полета местных птиц. На 8 птиц 8 роликов: лебедь, крачка, сорока, черный стриж, цапля, пестрый дятел, неясыть и орлан-белохвост. Полет каждого пернатого смоделирован над районами его обитания и с участием орнитологов Куршской косы, за счет чего получилось максимально приблизить его к реальности.

Посетители могут примерить VR-очки и увидеть всю красоту с высоты птичьего полёта. Можно заглянуть в те места парка, куда нога человека не может ступить — на дюны, например. Параллельно с «полетом» звучит рассказ о птице и ее повадках. Истории записали восемь калининградцев, которым пришлось побороться за свою птичку в соцсетях.

2. Великий Новгород

Древний город и столица Руси, который ещё помнит вещего Олега, Владимира Красно Солнышко и Александра Невского — Великий Новгород. Новгород не постигла участь разграбления войском Батыя и до наших дней сохранилось немало построек домонгольского периода, а также единственные сохранившиеся в России фрески Феофана Грека.

Гастрономия

Обязательно стоит отведать серые щи, томленные в печи в «Доме Берга» — одноименный ресторан в историческом здании XIX в. Говорят тамошние серые щи - лучшие в городе. Слабосоленый залом, новгородские грузди, сало и добрый кусище медвежатины с собственной медовухой лишь дополнят впечатления от посещения заведения.

Еще рекомендуют маринованные сливы, наливки и драники с щучьей икрой в Zavod Bar. Ну а на завтрак в «Телеграф» - место с видом на Кремль, где неплохо кормят и наливают с утра.

Сувениры

Холынские огурцы.

Крошево или щаница - верхние листы капусты, квашенные со ржаной мукой. Служат основой для щей.

Новгородский пряник.

Игрушки из дерева.

Валдайский колокольчик.

Изделия с крестецкой строчкой.

Иван-чай с различными добавками.

Чему дивиться?

Безусловно стоит прогуляться по территории Кремля, побродить по Торговой стороне, где в Церкви Спаса Преображения сохранились фрески Феофана Грека, полюбоваться футуристичным театром Достоевского Ф. М. и добраться до «Витославлиц» — музея деревянного зодчества под открытым небом. А в Церкви Федора Стратилата можно посмотреть на древние новгородские граффити - «пойду бобром вдоль реки». Обязательно нужно сплавать и посмотреть закат на слиянии Волхова и Ильменя, а по пути насладиться видами Рюрикова городища, Свято-Юрьева монастыря и фермами разрушенного моста.

Для любителей промышленного туризма в часе езды от Новгорода находится Музей Тесовской узкоколейной железной дороги. Можно посмотреть в группе «ВКонтакте».

3. Старая Русса

Неподалеку от Великого Новгорода, за озером Ильмень, прячется Старая Русса - древнейший центр солеварения на Руси, город «Братьев Карамазовых» Достоевского Ф. М. и весомый конкурент знаменитого немецкого города-курорта Баден-Бадена в конце XIX века.

Гастрономия

В Старой Руссе действует филиал новгородского «Телеграфа» - «Калачи». Ребята не поленились и даже водрузили целую печь для пиццы. Рекомендую отведать щец и самогонных наливок.

Сувениры

Рушанская соль.

Местная минеральная вода богата железом и кремнием, поэтому соль получается желтоватого цвета.

Мерч с Достоевским Ф. М. и его цитатами.

Новгородские и вологодские сладости.

Чему дивиться?

Побывать в Старой Руссе и не взобраться на водонапорную башню - возмутительно! Набережная Порусьи, которая чем-то напоминает набережную переславльского Трубежа, подарит немало минут спокойствия и тишины. Прогуляться по ней до дома, где жил и работал Достоевский Ф. М. и обратно, и, глядишь, вот уже и душевные силы восстановились.

Настоятельно рекомендуют посетить краеведческий музей, который располагается в Спасо-Преображенском соборе. Там же можно взобраться на смотровую площадку.

Очень интересный и душевный музей Северо-Западного фронта, в котором более 2 000 экспонатов, и он занимает 2 этажа. На некоторых стендах есть qr-коды, по которым можно прослушать записи писем военного времени. В озвучке принимали актеры театра «Диалог», новгородцы, а также дети погибших фронтовиков, которые писали письмо родным.

Проект с озвучкой писем называется «Победа. Между строк» - федеральный социальный проект МТС, направленный на сохранение военно-исторического наследия страны. Активно вовлекая жителей регионов России в сотрудничество, компания организовала сбор сохранившихся семейных писем и дневников времен Великой Отечественной войны, их оцифровку и создание иммерсивных аудиоисторий. Личные истории участников погружают в одно из самых тяжелых и исторически значимых для нашей страны времен, оживляя события того времени.

Проект запустили в конце 2021 года специально для Музея Северо-Западного фронта - Старорусского филиала Новгородского музея-заповедника. Кроме того, при поддержке МТС был создан портал для музейной акции, где все желающие могут поделиться историями своей семьи.

После музеев можно отдохнуть на бальнеологическом курорте, где можно прогуляться или посидеть в тени деревьев и выпить стаканчик собственной минеральной воды.

4. Боровичи

Боровичи, они же Боровичский Погост, они же Боровичский Рядок - второй по величине город Новгородской области. Стоял и стоит на холодной Мсте, которая впадает в Ильмень.

Гастрономия

Семейный ресторан «Антонио» и ресторан авторской кухни «Мост».

Сувениры

Прямо скажем, здесь с этим все довольно плачевно. Учитывая, что в Боровичах Нобелем построен завод по производству огнеупорных кирпичей, весьма красивых между прочим, можно было как-то хотя бы их продавать с различными клеймами. Было бы оригинально и аутентично.

Чему дивиться?

Вряд ли удастся миновать первый мост арочного типа в России - мост Белелюбского. Он к тому же, очень фотогеничный. Не стоит обделять вниманием один из древнейших монастырей России - Свято-Духов мужской монастырь (XIV века). Весьма интересный местный краеведческий музей и городской бриллиант - деревянный железнодорожный вокзал. Может претендовать на призовое место на конкурсе самых красивых вокзалов России. По дороге на вокзал можно полюбоваться самыми различными домами - добротными кирпичными, даром что тут кирпичный завод, деревянными, панельными и даже целое конструктивистское здание имеется.

Если есть время, то в 35 километрах от Боровичей, в селе Кончанское, находится музей-усадьба Суворова А. В., откуда он отправился в альпийский поход. Сам полководец, кстати, местный.

5. Вологда

Вологда - очень приятный город с красивыми особенными деревянными домами с балконами и резными наличниками, строгими белыми церквями и удивительно спокойной атмосферой. Город возможно раскроется не сразу, но если это произойдет, то не влюбиться в него будет невозможно. А еще зимняя Вологда удивительно похожа на картины Брейгеля.

Гастрономия

Гастробар «Библиотека» с богатым выбором блюд и коктейлей, ресторан «Идеальное сочетание», где готовят недурной гриль и кофейня «Фламинго», где можно насладиться кофе и оливье с лососем, например. Еще рекомендуют кофе по-советски (со сгущенкой), который продают во многих кофейных будках города или на вокзале - вкус ностальгии.

Сувениры

Рекомендуют идти в «Резной палисад» и там возможно одни из самых лучших сувениров России. Одни расписные панки чего стоят.

Вологодские сладости: сыр, пастила в шоколаде, яблочный сыр и другие.

Чему дивиться?

Первым делом стоит прогуляться до Кремля по Набережной 6-ой армии и Пречистенской. Очень там спокойно, живописно и умиротворяюще. После прогулки по Кремлю стоит отправиться покорять улицы Засодимского, Гоголя, Герцена, Благовещенскую, Маяковского, где сохранилась деревянная архитектура с резными наличниками и балконами: Дом с лилиями, Дом Пузан-Пузыревского и др. Не стоит проходить мимо вологодского музея-заповедника и музея кружева. А если есть время, то стоит доехать до этнографического комплекса «Семенково», где можно окунуться с головой в русский северный быт.

Отмечают «Дом с виноградом» на Благовещенской, 22, который был отремонтирован активистами и МТС в рамках фестиваля «Том Сойер Фест». Организаторами фестиваля выступили экскурсовод Екатерина Хоботова, жительница дома Елена Филатова, градозащитное движение «Настоящая Вологда» и группа «Хранители Вологды».

Идея «Том Сойер Феста» родилась в 2015 году в Самаре. Тогда волонтеры на средства спонсоров отремонтировали три исторических дома в центре города. Абсолютно каждый может прийти, принять участие в восстановлении и внести свою лепту в историю города. И это здорово, потому что государство - это мы, а не один человек.

6. Белозерск

Белозерск, наряду с Изборском, колыбель всея Руси. Сюда пришел править варяг Синеус, Трувор - в Изборск, а Рюрик отправился на княжество в Великий Новгород.

Теперь это небольшой и уютный городок, в котором Василий Шукшин снимал свою «Калину Красную».

Гастрономия

Ресторан в гостинице Seaside, где вкусно готовят рыбу, а если повезет, то владелец может достать солений из своих собственных запасов.

Сувениры

Дары Шексны в виде снетков или судачка.

Если повезёт, то панку - обрядовая кукла народов Севера.

Чему дивиться?

Если вы приезжаете из Вологды, то не миновать фортификационного сооружения XV века, построенного при Иване III - Белозерского Кремля. По Кремлю, по оборонительному земляному валу надо как следует погулять. Также стоит побродить по белозерским улочкам, любуясь деревянными и каменными домами XIX века, сохранившимся гостиным двором XIX века и наслаждаясь северным спокойствием.

Если есть время, то можно съездить в Кирилло-Белозерский монастырь, но настоятельно рекомендуют посетить затопленную церковь в Крохино. Уникальность этой церкви в том, что она находится на воде и уже больше 10 лет ее восстанавливают волонтеры, которые постоянно мотаются сюда из Москвы и Питера. Идейным вдохновителем всей это истории является храбрая женщина Анор Тукаева. Если повезет застать ее там, то она лично расскажет и покажет как все было и как будет. Очень вдохновляющее может получиться путешествие.

7. Тотьма

Тотьма - древнейший город Руси, родина солеваров и мореходов. Одних экспедиций в Америку тотемские купцы снарядили в количестве 25 штук. Тотемский купец Иван Кусков основал в Калифорнии поселение Форт-Росс и в 2012 даже приезжала делегация потомков на родину основателя. Поэтому здесь популярен хэштэг: #калифорниянаша

Кроме того, в Тотьме имеется автохтонный архитектурный стиль - тотемское барокко - родственник португальского мануэлино и испанского платереско. Ну и Тотьма входит в самые красивые деревни России и, надо отметить, абсолютно заслужено!

Гастрономия

С гастрономией в Тотьме не очень.

Сувениры

Книги о Тотьме, быте и местном фольклоре.

Вырезанные из дерева фигурки лисы - герб Тотьмы.

Чему дивиться?

Тотьма - город компактный, поэтому практически всё можно охватить за один день. Обязательно стоит посетить музей мореходов, сфотографировать аппарат по закупорке винных бутылок, подняться на колокольню, затем взять велосипед напрокат, съездить поглядеть на разрушенную церковь в Варницах и отправиться в Спасо-Суморин монастырь, где находится музей «Открытое хранение фондов»: здесь очень большая коллекция предметов русского северного быта. И любоваться тотемским барокко!

Тотемские улочки, набережная Кускова и правый берег Сухоны, откуда можно смотреть фантастические закаты, оставят душевный след в воспоминаниях навсегда. Это прекрасный и самобытный город!

8. Спасо-Каменный монастырь

По дороге в Тотьму, если есть время, можно заехать в село Устье, где находится Спасо-Каменный монастырь - первый монастырь в камне на всем русском севере. Находится на острове посреди Кубенского озера и добраться до него можно только на лодке или по льду. Чтобы предохранить берега острова от постепенного разрушения, монахи со всех сторон обложили его грудами дикого камня, укрепили деревянным срубом и сваями: вот почему издревле остров и называется «каменным», а монастырь – по имени главного храма во имя Преображения Спасителя именуется Спасо-Каменным, или Спас на Каменном.

Монастырь существует уже 800 лет и на данный момент является действующим. История монастыря перекликается с церковью в Крохино. В советское время Спасо-Преображенский собор взорвали, и территория пребывала в запустении, пока в 90-х годах восстановлением не занялся обычный русский инженер - Александр Плигин. В 2004 году он умер и похоронен здесь же, на острове. Дело его продолжает супруга.

Чему дивиться?

Прогуляться по Устью, заглянуть в местный краеведческий музей и съесть вкусную «калитку» из магазина «Катерина» – говорят, их тут сама начальница выпекает.

Сам островок с монастырем довольно небольшой: обойти кругом - минут 10, поглядеть на спасательную станцию, взобраться на Успенскую колокольню (XVI века), зайти в церковь, поглядеть с местным суровым котом на горизонт - вот вроде бы и все. Но чем старше становишься, тем чаще ищешь места, наделенные духовной силой, где ощущаешь чистоту и покой. Таких мест немного, но они есть и одно из них - Спасо-Каменный монастырь.

Для тех, кто предпочитает местный туризм по Пскову и области

9. Псков

Чему дивиться?

Конечно же Псковский кром, который надо обойти как внутри, так и подивиться на гармоничный и суровый ансамбль снаружи. Псковские церкви строились в своем, отличным от новгородского, стиле, поэтому Мирожский и Снетогорский монастыри, собор Иоанна Предтечи и церковь Василия Великого на Горке к посещению обязательны.

Можно добраться в район Запсковье, где сохранилась канатная фабрика Мейера в стиле модерн. Ну и Гремячью башню не стоит обделять вниманием.

Кроме того, в рамках проекта «Городские легенды», МТС разработал мобильный и бесплатный аудиогид по Пскову. В гид включены истории псковичей о своем городе, таинственные истории и интересные байки о главных городских достопримечательностях: подземельях Пскова и Троицком Соборе, истории про заколдованную княжну и про сохранившиеся древнерусские церкви и храмы.

Социальный проект «Городские легенды» МТС реализует уже несколько лет. Это оригинальные пешие маршруты, рассчитанные на посещение без экскурсовода. Псков вошёл в число первых 15 городов, где «народный аудиогид» начал работать уже в июле 2019 года.

В Псков стоит приехать на пару-тройку дней, чтобы помимо Пскова, не торопясь охватить Изборск с сохранившейся средневековой крепостью и Печоры, где находится очень красивый Псковско-Печерский мужской монастырь.

10. Изборск

Изборск, несмотря на свой весьма скромный размер - один из трех русских городов, куда пришли княжить первые варяги - Рюриковичи. Собственно, можно сказать, что отсюда Русь пошла.

Чему дивиться?

Изборск - это не только древняя крепость XIV в., но и старинный Никольский собор (XIV в.), Труворово городище, Труворов крест, Словенские ключи и очень умиротворяющая природа Мальской долины, где приходят ассоциации с «Зеркалом» Тарковского - кажется, что вот-вот увидишь Маргариту Терехову, сидящую на плетне. Кстати, часть съемок «Андрея Рублева» Тарковского проходили в Изборске.