Туризм

В России прогнозируют увеличение числа кемпингов более чем на треть к 2023 году

Грантовая поддержка Ростуризма позволит к следующему году увеличить количество кемпингов в России более чем на треть - примерно до 350. Об этом сообщил президент общественной организации «Лига караванеров» Андрей Артюхов.

«Сегодня увеличивается спрос на хорошо оборудованные кемпинги, люди хотят проводить отпуск летом на природе. Люди сейчас поедут на море, а современных кемпингов не прибавляется. Ростуризм запустил программу грантовой поддержки, выделяются деньги именно на создание кемпингов. Правительство дополнительно дало субсидии на строительство модульных отелей. К 2023 году этот спрос будет урегулирован. <...> Надеюсь, появится около 100 кемпингов высокого уровня», - цитирует его ТАСС.

По его словам, сегодня в стране около 250 кемпингов разного уровня комфорта. Чтобы сориентировать туристов на этом рынке, в России планируют запустить добровольную классификацию кемпингов.

«Наше профессиональное сообщество с Ростуризмом готовится к росту числа кемпингов, запускаем систему добровольной классификации кемпингов. Думаю, что к 2023 году в России появится добровольная система классификации кемпингов, чтобы бизнес, когда берет субсидии, понимал, какого уровня хочет построить кемпинг, а потребитель знал, какое качество он получит», - добавил Андрей Артюхов.