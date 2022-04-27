Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Больше, чем друг картинки с выставки собак
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
«Истфакт» Найти Вороний камень
Новая политическая реальность
Центры «Псковэнергосбыта» режим работы
ВЫИГРАЙ СВАДЬБУ МЕЧТЫ
Автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч
«Моя История» за рамками стандартов
Праздник весны и труда
Денис Иванов о бюджете Пскова
Господин Рейтингомер
школа без второго иняза
о мотивации вступить в Молодежный совет Псковского облсовпрофа
 
 
 
ещё Туризм 27.04.2022 16:262 Далеко ли до Камчатки? 02.05.2022 16:180 В России прогнозируют увеличение числа кемпингов более чем на треть к 2023 году 29.04.2022 08:400 Туристический потенциал Порховского района презентуют в Пскове 29.04.2022 07:400 Два частных музея в Псковской области рекомендованы к туристическому показу 27.04.2022 18:400 Топ-10 мест Северо-Запада для отдыха на майские праздники назвали псковичам 27.04.2022 16:262 Далеко ли до Камчатки?
 
 
 
Самое популярное 28.04.2022 07:5111 Власти России планируют повысить МРОТ 30.04.2022 12:4010 Руководителей обкома КПРФ задержали в Псковской области 29.04.2022 10:334 Девушка выпала из окна многоэтажки в Пскове 25.04.2022 17:191 Рейтингомер: Прощание с Полонской, оправдание Торбич и полет Брячака 28.04.2022 09:380 Власти ответили на предложение псковичей продлить майские праздники
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

В России прогнозируют увеличение числа кемпингов более чем на треть к 2023 году

02.05.2022 16:18|ПсковКомментариев: 0

Грантовая поддержка Ростуризма позволит к следующему году увеличить количество кемпингов в России более чем на треть - примерно до 350. Об этом сообщил президент общественной организации «Лига караванеров» Андрей Артюхов.

«Сегодня увеличивается спрос на хорошо оборудованные кемпинги, люди хотят проводить отпуск летом на природе. Люди сейчас поедут на море, а современных кемпингов не прибавляется. Ростуризм запустил программу грантовой поддержки, выделяются деньги именно на создание кемпингов. Правительство дополнительно дало субсидии на строительство модульных отелей. К 2023 году этот спрос будет урегулирован. <...> Надеюсь, появится около 100 кемпингов высокого уровня», - цитирует его ТАСС.

По его словам, сегодня в стране около 250 кемпингов разного уровня комфорта. Чтобы сориентировать туристов на этом рынке, в России планируют запустить добровольную классификацию кемпингов.

«Наше профессиональное сообщество с Ростуризмом готовится к росту числа кемпингов, запускаем систему добровольной классификации кемпингов. Думаю, что к 2023 году в России появится добровольная система классификации кемпингов, чтобы бизнес, когда берет субсидии, понимал, какого уровня хочет построить кемпинг, а потребитель знал, какое качество он получит», - добавил Андрей Артюхов.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Когда нужно отключать отопление в жилых домах?
В опросе приняло участие 454 человека
02.05.2022, 17:430 В Псковской области продолжает снижаться раскрываемость преступлений 02.05.2022, 17:210 МИД Латвии призвал сограждан покинуть территорию Приднестровья 02.05.2022, 17:000 Юные псковички представят регион в финальном этапе Гимнастрады 02.05.2022, 16:411 Псковичей попросили сжимать пластиковые бутылки перед отправкой в контейнер
02.05.2022, 16:180 В России прогнозируют увеличение числа кемпингов более чем на треть к 2023 году 02.05.2022, 16:000 В Пскове начали асфальтировать улицы Леона Поземского и Труда. ФОТО 02.05.2022, 15:400 Михаил Ведерников поздравил хип-хоп клуб «Хоть отбавляй» с 20-летием 02.05.2022, 15:200 Рост экологических преступлений и краж фиксируют в Псковской области
02.05.2022, 15:020 ЮНЕСКО отклонила заявку России на участие в конференции о свободе СМИ 02.05.2022, 14:425 Псковский губернатор поделился снимками своей собаки 02.05.2022, 14:300 «Постскриптум»: Смена власти в Пскове и новые правила регистрации в соцсетях. ВИДЕО 02.05.2022, 14:180 Псковские писатели начинают реализацию проекта «Память поколений»
02.05.2022, 13:550 «Беседка»: О вызовах и «окнах возможностей» для отечественного бизнеса 02.05.2022, 13:530 Водитель погиб при опрокидывании внедорожника в Порховском районе 02.05.2022, 13:431 В России разрешили сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной 02.05.2022, 13:300 «Норма права»: Единственное жилье и банкротство физического лица
02.05.2022, 13:260 «Деловой понедельник»: О роли корпоративных коммуникаций в современных экономических условиях. ВИДЕО 02.05.2022, 13:160 Три бани горели в Псковской области 02.05.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 02.05.2022, 13:000 Немецкую выпрыгивающую мину нашли в островской деревне
02.05.2022, 12:430 Два автомобиля «Рено» столкнулись на улице Инженерной в Пскове 02.05.2022, 12:353 Бизнес-зал открылся в псковском аэропорту 02.05.2022, 12:210 Интерактив: И это «чудо» вполне не одиноко... 02.05.2022, 12:101 Почти 40 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области
02.05.2022, 11:500 Неосторожное обращение с огнем привело к гибели людей в Середке 02.05.2022, 11:390 В Псковской области сократилось число вакансий в сфере науки и образования 02.05.2022, 11:200 «Постскриптум»: Смена власти в Пскове и новые правила регистрации в соцсетях 02.05.2022, 11:161 Памятник советским воинам осквернили на Куршской косе в Литве
02.05.2022, 10:531 Капитальный ремонт улицы Сосновой планируют в Пскове 02.05.2022, 10:330 Псковичка попалась на краже спиртного в супермаркете 02.05.2022, 10:200 «Деловой понедельник»: О роли корпоративных коммуникаций в современных экономических условиях 02.05.2022, 10:090 Россиян ожидают три рабочих дня на текущей неделе
02.05.2022, 10:001 Чтобы не было «каши из доказательств»: в Пскове продолжается суд по резонансному ДТП 02.05.2022, 09:560 Михаил Ведерников поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам 02.05.2022, 09:400 Дефицит осадков ожидается в Псковской области в мае 02.05.2022, 09:250 Определены лучшие объекты-участники конкурса «Чистый Псков»
02.05.2022, 09:170 Псковский губернатор отчитался о доходах за 2021 год 02.05.2022, 09:000 Нового председателя ЛДПР могут выбрать 25 мая 01.05.2022, 22:240 В Конгресс внесли резолюцию об использовании армии США для защиты Украины 01.05.2022, 22:000 Об опасностях пониженного артериального давления рассказала врач
01.05.2022, 21:300 Оборудовать дачу камерами видеонаблюдения посоветовали псковичам 01.05.2022, 21:102 Роспотребнадзор назвал «стелс-омикрон» самым заразным штаммом за пандемию 01.05.2022, 20:520 Псковичи привезли две медали с первенства России по кикбоксингу 01.05.2022, 20:300 Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем в Псковской области
01.05.2022, 20:100 Фотофакт: Ларьки переезжают из центра на «Маяк» 01.05.2022, 19:500 Галактики триплета Льва запечатлел псковский астроном-любитель 01.05.2022, 19:321 Снимки с Первомайской демонстрации 50-летней давности опубликовал псковский архив 01.05.2022, 19:090 Путин подписал указ о дополнительных мерах по кибербезопасности России
01.05.2022, 18:500 Мастер-классы по воркауту провели для жителей Невеля и Новоржева 01.05.2022, 18:300 Псковичи завоевали две золотых медали в межрегиональном турнире по дзюдо 01.05.2022, 18:101 Добавить семь дополнительных дней к ежегодному отпуску предложили в Госдуме 01.05.2022, 17:501 Митинг в честь Дня весны и труда организовали в Пскове
01.05.2022, 17:300 Молодежный центр приглашает на бесплатную экскурсию по Пскову 01.05.2022, 17:100 Розыск пропавшего в феврале мужчины продолжается в Пскове 01.05.2022, 16:501 Сказку «Колобок» на псковском диалекте презентовали в колледже искусств 01.05.2022, 16:300 Памятными медалями наградили псковский экипаж автопробега в Москве
01.05.2022, 16:100 Каждый второй пскович проведет майские выходные дома - опрос 01.05.2022, 15:510 Андрей Турчак впервые вошел в топ-20 рейтинга ведущих политиков России 01.05.2022, 15:500 Молодой человек опрокинулся на мопеде в Порхове 01.05.2022, 15:300 Госуслуги начали передавать в ПФР заявления на выплаты на детей от 8 до 17 лет
01.05.2022, 15:100 Еще 46 человек заразились коронавирусом в Псковской области, один умер 01.05.2022, 14:500 До +17 градусов прогреется воздух в Псковской области 2 мая 01.05.2022, 14:300 Спецавтомобиль для вторсырья филиала ООО «Экопром» отработал в Пустошке 01.05.2022, 14:100 Четыре пожара произошло в Псковской области из-за неосторожного обращения с огнем
01.05.2022, 13:500 Сергей Гаврилов назвал городское благоустройство заслугой псковичей 01.05.2022, 13:300 Псковский экипаж всероссийского автопробега стартовал в Москве 01.05.2022, 13:150 Александр Котов: Пусть праздник весны и труда придаст уверенности в собственных силах 01.05.2022, 13:000 Пушкинский заповедник переходит в режим «высокого сезона»
01.05.2022, 12:400 Чтобы труд был в радость и приносил удовлетворение, пожелал псковичам Борис Елкин 01.05.2022, 12:200 Женщину госпитализировали после ДТП в Новоржеве 01.05.2022, 12:000 Пусть вместе с весной придет время новых свершений - Игорь Иванов 01.05.2022, 11:400 Победителей конкурса изобретателей определили в Пскове
01.05.2022, 11:240 Профессионального роста и реализации талантов пожелала псковичам Елена Бибикова 01.05.2022, 10:540 Сбербанк улучшил условия по потребительским кредитам 01.05.2022, 10:500 Бесплатный профсоюзный автобус курсирует в Пскове 01.05.2022, 10:380 Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru