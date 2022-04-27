Туризм

В России утвердили правила ведения единого реестра экскурсоводов

В России появится единый реестр экскурсоводов и гидов, а также гидов-переводчиков, что поможет повысить качество туристических услуг. Постановление о правилах ведения такого реестра подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В ближайшее время реестр будет доступен на сайте Ростуризма. Из него путешественники и представители турбизнеса смогут узнавать подробную информацию об экскурсоводах, работающих в музеях и выставочных залах, городских гидах и гидах-переводчиках, работающих в России.

Претенденты на попадание в реестр должны пройти аттестацию в специальных комиссиях, создаваемых региональными органами исполнительной власти в сфере туризма. Кроме того, в реестре будут представлены сведения о регионах, в которых экскурсоводы, гиды и гиды-переводчики вправе оказывать свои услуги.

Решение позволит повысить качество предлагаемых туристических услуг и обезопасить граждан от мошенников, а также создать прозрачный и контролируемый рынок экскурсионных услуг, добавили в кабмине.