Туризм

Эксперт оценил доступность Европы для российских туристов

Несмотря на отсутствие прямых рейсов, туристические поездки в Европу сейчас возможны, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Большинство европейских стран возобновили выдачу виз российским гражданам. «Из европейских стран продолжает выдавать визы Греция, выдают визы Испания, Италия, Франция, Швейцария, Ирландия. Сложно сказать, кто их не выдает», - приводит слова Горина «Российская газета». Не выдают визы только некоторые страны из-за ковидных ограничений, отметил он.

Однако в те страны, которые выдают визы, нет прямой перевозки. Потому логистика сейчас идет через транзитные аэропорты, как правило, Белграда, Стамбула, Дубая и Еревана. «С точки зрения логистики в таких путешествиях никаких проблем нет. Но это индивидуальные путешествия», - заметил Горин.

Самостоятельно с такой сложной логистикой путешествуют в Грецию, Францию, Испанию, указывает эксперт. При этом бронировать и оплачивать отели можно через туроператоров и турагентов.

Они взимают плату в рублях, конвертируют их в евро или доллары и перечисляют отелям. Поскольку многие банковские карты даже зарубежных банков, выпущенные в России, не работают за рубежом, стала популярна форма полной оплаты не только перелета, но и гостиницы, и дополнительных сервисов. В этом случае туристы могут через туроператора или турагента положить депозит в отеле, чтобы с него списывались дополнительные траты, рассказал Горин.

Кроме того, у многих уже есть карты западных банков, выпущенные, например, в Узбекистане. К тому же в тех странах, где не работают карты, отель можно оплатить наличными, добавил эксперт.