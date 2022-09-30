Туризм

Традиции и культуру Опочецкого района презентуют в Пскове

Презентация Опочецкого района состоится в Туристском информационном центре Псковской области 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото здесь и далее: администрация Опочецкого района и Опочецкий краеведческий музей

«Продолжаем знакомиться с удивительными уголками Псковской области. Совсем скоро в нашем офисе состоится презентация Опочецкого района! Вы узнаете все о туристических возможностях, культуре, традициях, достопримечательностях муниципалитета», - анонсируют организаторы.

Мероприятие начнется в 12:00 на Октябрьском проспекте, 14 (вход со стороны пешеходной улицы Пушкина). Все вопросы можно уточнить по телефону: 8953 242 57 00.

Вход свободный.