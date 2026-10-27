Более половины путешественников из СЗФО выезжали ради культурной программы

Путешествие по России все чаще начинается с афиши, показал опрос ВТБ*. Респонденты едут за атмосферой городов, музеями, концертами и местной гастрономией. Более половины опрошенных (56%) за последний год совершили одну-две поездки с культурной программой, а 79% планируют новое путешествие по стране в ближайшие полгода (в каждом вопросе можно выбирать несколько вариантов ответа).

Изображение сгенерировано нейросетью

Около половины путешественников едут в конкретный город без привязки к событиям, а треть отправляется в дорогу в хорошей компании. Почти каждый третий респондент (32%) выбирает направление ради ярких мероприятий: выставок, спортивных событий, фестивалей или городских праздников. 18% путешествуют ради местной кухни.

Самый популярный формат знакомства с городом – прогулки и обзорные экскурсии: их выбирают 68% опрошенных на Северо-Западе, 36% посещают рынки и рестораны местной кухни, 34% - музеи и выставки, а 19% идут в театры или на концерты. Прогулки особенно любят жители Санкт-Петербурга (74%).

В ближайшие полгода путешествие по России планируют 79% опрошенных. В топе направлений – Санкт-Петербург, Иркутск и Байкал, а также Калининград. Калининград особенно привлекателен для жителей Ленинградской области – 22%. В список желанных направлений вошли и города Золотого кольца (11%).

Культурные путешествия привлекают россиян и за пределами страны: более половины хотели бы отправиться за рубеж. Самые популярные направления – Пекин и Шанхай (26%), Минск (13%) и Стамбул (10%).

Напомним, что ВТБ стал банком-оператором Пушкинской карты в 2026 году – эта карта позволяет молодежи и подросткам получать от государства бонус на посещение культурных мероприятий. За год банк выпустил более 7,8 миллиона карт для пользователей 14-22 лет, а с начала года участники программы потратили по карте свыше 8 млрд рублей на посещение культурных мероприятий, в том числе 2,6 млрд рублей – на билеты в кино.

*Опрос прошел в октябре 2026 года, в нем приняли участие 1500 россиян – жителей крупных городов. В некоторых вопросах можно было выбрать несколько вариантов ответов.