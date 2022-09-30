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Туризм

Налог на отдых

07.10.2022 13:47|ПсковКомментариев: 0

Несколько лет назад в России появился курортный сбор. Суть нововведения в том, что туристы должны вносить небольшую плату за отпуск, но пока только в трёх наиболее популярных для путешествий регионах. Там задумка уже показала свою эффективность — средств собрали немало, их направили на улучшение инфраструктуры.

Теперь рассматривается возможность замены курортного сбора на туристический, и распространения эксперимента на все регионы. Псковская Лента Новостей узнала, что об этом думают представители сферы туризма Псковской области, и почему отрасли нужны новые вложения.

 

Резонанса не вызвал

В 2018 году курортный сбор решили запустить в Крыму, а также Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. В течение четырёх лет за пребывание туристов в этих регионах разрешили взимать до 100 рублей в сутки. Фактический размер сбора составил не более 50 рублей.

Деньги с туристов собирали объекты размещения, в которых они останавливались. Например, при заселении в гостиницу нужно было оплатить не только стоимость проживания, но и курортный сбор. Те, кто выбирал частный сектор, тратились только на аренду самого жилья, так как на этот сегмент эксперимент не распространялся.

Для туристов, которые не хотят платить сбор, и для предпринимателей, не собирающих его или не отправляющих полученные суммы в бюджет, в регионах установлена административная ответственность. Санкции для отдыхающих не стали вводить только в Ставропольском крае, в других пилотных регионах штрафы колеблются от 500 до 2000 рублей. Для операторов курортного сбора размер взысканий доходит до 50 тысяч рублей.

В основном, все плательщики оказались дисциплинированными, и благодаря эксперименту за 2018-2021 годы в Алтайском крае собрали 115,6 миллиона рублей, в Краснодарском — 538,1 миллиона рублей, в Ставропольском — 904,5 миллиона рублей. Крым отказался от этой затеи, так как не увидел в ней финансовой выгоды и побоялся негодования туристов.

В трёх регионах, где всё же стали собирать деньги с отдыхающих, негативного общественного резонанса не было замечено. Более того, жители и гости обратили внимание, что собранные средства действительно вкладываются в создание и реконструкцию курортной инфраструктуры, туробъекты облагораживаются и становятся комфортнее. К примеру, в Ставропольском крае на средства сбора реконструировали минеральные комплексы, сделали «поющий» фонтан, привели в порядок несколько парков, скверов, пешеходных зон.

В Краснодарском крае, где курортный сбор вводился поэтапно, начиная с 10 рублей, пока благоустроили общественные территории, в том числе установили туалеты. На оставшиеся средства планируется создать три парка — два в Сочи и один в Анапе.

В этом, по сути, и была цель «налога на отдых» - получить дополнительные средства на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт курортной инфраструктуры. В будущем эксперимент хотят распространить на все регионы, такой законопроект внесён в Госдуму.

В документе предлагается вместо курортного сбора ввести туристический, так как не все регионы могут похвастаться наличием курортов. А туристических объектов везде хватает. При этом субъекты РФ будут самостоятельно принимать решение о введении платы для туристов, определять её размер и территории, на которые распространится новое правило размещения.

Туризм набирает обороты

Для Псковской области эта тема весьма актуальна. «На многих встречах в районах, особенно в тех, которые богаты лесами, озерами и реками, местные жители говорили о целесообразности ввода такого сбора. В частности, речь идет о Себежском, Куньинском Печорском, Пустошкинском, Великолукском, Невельском и ряде других районов», - написал депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский на своей странице «ВКонтакте».

Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова также считает, что туристический сбор ввести нужно, но не на всей территории региона, а лишь частично. Речь идёт о самых популярных среди туристов локациях: Пскове, Изборске, Печорах и Пушкинских Горах. Эксперт обратила внимание, что регион сможет самостоятельно устанавливать перечень льготных категорий граждан, с которых плата взиматься не будет.

Собранные средства будут аккумулироваться в бюджете и иметь целевое назначение — потратить их получится только на развитие объектов туристического показа и туристической инфраструктуры.

«Я думаю, огромных средств мы не получим. Но, по крайней мере, у муниципальных образований появится дополнительная возможность обустраивать и содержать места отдыха, санитарные зоны», - уверена Марина Егорова.

Она заметила, что с каждым годом в Псковскую область приезжает всё больше гостей, за 8 месяцев 2022 года показатель уже выше, чем в целом за прошлый год. С января по август регион посетили 290 тысяч туристов и порядка 1,5 млн экскурсантов. Более того, Псков вошел в топ-20 городов, где чаще всего бронировали отели летом.

У некоторых экспертов есть опасения, что после введения «налога на отдых» туристы могут начать отдавать предпочтение нелегальным отельерам. Марина Егорова рассказала, что многие и сейчас пытаются идти таким путём. По её мнению, нужен закон о полной легализации гостевых домов. «А тех людей, которые хотят заселяться в квалифицированные, достойные, прошедшие классификацию гостиницы, туристический сбор не отпугнёт. Он не станет стимулом для того, чтобы искать другие места размещения», - добавила председатель комитета.

Она сообщила, что пока туристический маршрут по Псковской области преимущественно остаётся классическим, но туристы начинают открывать для себя и новые уголки. К примеру, в этом году впечатляющее количество гостей и жителей региона посетили Самолву, где открыт памятник Александру Невскому. Набирает обороты и сельский туризм.

«В туристском информационном центре Псковской области постоянно проходят презентации каждого муниципального образования. Мы проводим их для того, чтобы туроператоры узнавали о том, что в них есть. А гости, которые к нам приезжают и заходят в туристский информационный центр, видели другие районы нашей области. Так что здесь работа идет постоянная», - подчеркнула Марина Егорова.

Помимо этого, в регион поступают федеральные средства на развитие туристической инфраструктуры, что позволит привлечь еще больше гостей. В 2022 году Псковская область получила на эти цели 164 млн рублей, в 2023 ожидается транш в размере 106 млн в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Средства направят на создание и развитие национальных туристических маршрутов, пляжных зон на берегах водных объектов.

Закрыть дыру в бюджете

Директор ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр» Лариса Семашко согласна, что сбор однозначно не будет лишним для регионального бюджета в плане дальнейшего вложения этих денег в поддержание и развитие инфраструктуры, строительства объектов для комфорта туристов.

«Но я считаю, сбор должен быть введён только в местах самых известных достопримечательностей, где всегда много туристов. И, конечно, где много коллективных средств размещения - гостиниц, баз отдыха, пансионатов», - заявила специалист.

По её словам, для туристов это будут дополнительные затраты, но в таких муниципалитетах, как Псков, Печоры, Пушкинские Горы, сбор ввести необходимо. «Это будет дополнительным подспорьем для приведения в порядок мест общего пользования, которых в настоящее время не хватает на территориях этих муниципалитетов», - пояснила Лариса Семашко.

Она добавила, что многие туристы едут в Себеж, Бежаницы, Великие Луки, на базы отдыха в Куньинский район, но больших объектов там нет. «Я думаю, вначале надо попробовать эксперимент на большом количестве туристов, как это все получится, а потом уже вводить на территориях, куда приезжает меньше гостей», - заметила Лариса Семашко.

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова придерживается другого мнения. Она заметила, что «налог на отдых» нужно ввести во всех районах, куда приезжают туристы, а не только в тех, которые славятся популярными маршрутами. К тому же, есть объекты сезонного характера - Полистовский, Себежский заповедники. Гелена Самохвалова уточнила, что любители отдыха на природе едут туда толпами, и с них нужно взимать туристический сбор.

«У нас расширяется география объектов показа внутри региона. Наш регион предлагает экскурсии практически по всем направлениям - от экологического до сельского туризма. Мы начали показывать и Порхов, и Опочку, и Остров. Будет несправедливо, если только наши многолетние брендированные маршруты объявят сбор. Остальным районам, которые присоединяются к общему списку направлений и развивают инфраструктуру, тоже надо помочь», - уверена эксперт.

Она считает, что сбор рано или поздно введут во всех регионах, где развивается туризм. «Сейчас вопрос только в механизме. Курортным регионам, где превалирует пляжный отдых, санаторно-курортное лечение, с этим проще. Нам курортный сбор будет не обосновать. Но туристический однозначно стоит ввести», - сказала она.

Специалист подчеркнула, что сбор будет минимальным, но он действительно поможет закрыть определенные дыры в бюджете. «Эти деньги пойдут непосредственно на благоустройство, поддержку районов, куда приезжают туристы. Я двумя руками за», - добавила Гелена Самохвалова.

По её мнению, тех, кто решит посетить Псковскую область, совершенно не обескуражит небольшой туристический сбор, бюджет туристов не будет подорван. «Люди сейчас активно едут в наш регион, один из толчков — программа кешбэка. В летние месяцы в Пскове было просто некуда поселиться. Так что с этим у нас всё хорошо», - подытожила эксперт.

Курортный сбор неоднозначно воспринимается в разных регионах. Появится ли он повсеместно и будет ли продлён в пилотных субъектах — вопрос пока открытый. Возможно, Псковской области такой «налог на отдых» и не помешал бы, учитывая низкую бюджетную обеспеченность региона. Будем надеяться, что в случае введения эксперимента собранные деньги пойдут именно на улучшение туристической инфраструктуры, а не осядут в чьих-нибудь карманах.

Ульяна Ловыгина

Теги: #туризм #путешествие #сборы #туристский центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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